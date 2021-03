Spielekritik eines Kindes: Brändi Dog – Die Lösung: Selber machen Es ist Lockdown und alle spielen. Auch Brändi Dog erlebt gerade ein Revival. Felix (12) sagt, was er am Schweizer Spiel mag und warum er seine eigene Version gefertigt hat. Isabel Hemmel

Spiel in Anlehnung an Brändi Dog: selbst gesägt, selbst gebohrt, selbst angemalt. Bild: PD

Wie finden Kinder eigentlich kulturelle Angebote, Filme, Spiele oder Einrichtungen, die auf sie zugeschnitten sind? An dieser Stelle sagen uns Mädchen und Buben regelmässig ihre Meinung.

Das Schweizer Brettspiel Brändi Dog ist gerade wieder heiss begehrt. Teilweise muss man lange warten, bis es lieferbar ist. Du hast es einfach nachgebaut. Wer hatte die Idee? Unser Klassenlehrer. Der hat eh oft gute Einfälle.

Wie bist du beim Nachbauen vorgegangen? Wir haben auf Holzplatten die vier Teile vorgezeichnet und dann die Löcher markiert. Dann wurden die Teile ausgesägt und die Löcher gebohrt. Für die Spielfiguren habe ich einen Holzstab in 16 gleich grosse Stückchen gesägt und in vier verschiedenen Farben angemalt. Manche Kinder haben auch mit sechs Holzplatten und 24 Stäbchen gearbeitet, dann kann man das Spiel zu sechst spielen. So eine Version gibt es auch im Original. Aber mir war das echt zu viel Arbeit.

Was war am mühsamsten? Den Stock in kleine Stück zu zersägen und die dann anzumalen. Das war eine Nifeliarbeit und recht anstrengend.

Warum spielt man in deiner Variante mit bunten Holzstiften statt, wie im Original, mit Murmeln? Wir wollten das komplette Spiel selber machen und haben uns deswegen für Holzstifte statt für gekaufte Murmeln entschieden. Und Kugeln selber zu machen, wäre zu aufwendig gewesen.

Wie lange hast du für die Herstellung des Spiels gebraucht? Recht lange. Ich glaube sechs Schulstunden insgesamt.

Hat sich die Mühe gelohnt? Auf jeden Fall! Es ist ein sehr lustiges Familienspiel.

Brändi Dog: Das Brettspiel der Luzerner Stiftung Brändi im Original. Bild: PD

Auch das Originalspiel ist ja extrem beliebt, was macht daran so Spass? Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man vorwärtskommt. Es ist vielfältiger als Eile mit Weile.

Was genau ist anders? Bei Eile mit Weile gehts nur mit Würfeln voran. Bei diesem Spiel werden Bridgekarten mit verschiedener Wirkung eingesetzt, die am Anfang und in jeder Runde gezogen werden. Zumindest in der Version, in der wir es spielen. Wenn jemand zum Beispiel einen Buben legt, kann er damit seine gegen eine besser positionierte Spielfigur des Gegners tauschen. Mit der 4er-Karte ist es erlaubt, entweder vorwärts- oder rückwärtszugehen.

Ist da etwas, was du am Spiel nicht magst? Es gibt verschiedene Karten, mit denen du eine deiner Figuren ins Spiel bringen kannst, aber wenn du zu Beginn keine entsprechende Karte ziehst, darfst du nicht mitspielen, so lange, bis du endlich eine gute Karte bekommst. Also so spielen wir es. Und das nervt.