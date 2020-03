Folge 183 vom 19. März 2020 Infos einblenden

Aufgabe 1: Schwarzer Kaffee

2034 oder 2043.

Da alle 10 Ziffern verwendet werden, suchen wir nach den Lösungen mit C = 1. Dann muss A = 9, O = 0 und N = 2 gelten.

Bei den verbleibenden Ziffern 3, 4, 5, 6, 7 und 8 sind DU und FE austauschbar, also macht man FE so klein wie möglich, und zwar so, dass ein Übertrag entsteht: 78 + 56 = 134 oder 87 + 56 = 143. Also ist:

78 + 1956 = 2034 oder 87 + 1956 = 2043.

Aufgabe 2: Karussell im Gleichgewicht

Es gibt zwei verschiedene Lösungen: