Die Lösungen

N° 42 – 17. Oktober 2020

LÖSUNG: GRUENANLAGE

WAAGRECHT (J + Y = I): 6 TOURISMUSBRANCHE. 14 PLASTIKFLASCHEN. 18 SPANIEL, Anagramm: Planeis. 19 TAUSCHEN. 20 KETZEREI. 21 Lampe in STEHLAMPE. 22 LEEREN. 24 O-TON. 25 JOTA. 26 LOKI. 27 NEO(-). 29 ANORAK (Windjacke). 33 DINO (Zoff). 34 RINNSTEIN. 37 ASOW(-sches Meer). 38 NABE(l). 40 NEULING. 41 ANTI(-gone). 42 IGGY Pop. 43 GENRE, Anagramm: Regen. 44 SPION. 45 GANGLIEN.

SENKRECHT (J + Y = I): 1 DOPPELKINN. 2 VISIER. 3 AUKTION (Bieter). 4 rasen in GRASEN. 5 XENOPHOBIE. 6 TASKFORCE. 7 RANZEN. 8 STEREOTYP. 9 «8 MILE» (Film mit Eminem). 10 BLUTORANGE (Dracula). 11 ASCHI. 12 CHEATING (engl. für Mogelei, heating = Heizung). 13 (Tim) HENMAN (Hill in Wimbledon). 15 LATEINER. 16 FAST (engl. für schnell). 17 CHLODWIG. 23 NAENIE. 28 ESL (kurz für Energiesparlampe). 30 ONAN. 31 (P)ASTA. 32 KOI. 35 NUE (franz. für nackt). 36 IGO, von unten: Ogi. 39 AGIL, von unten: Liga.

N° 40 – 3. Oktober 2020

LÖSUNG: WETTERGLUECK

WAAGRECHT (J + Y = I): 5 CANNABISPLANTAGE. 14 TAUSENDFUESSLER. 18 LEUMUND. 19 AUFSTELLER. 20 PORTER (franz. für tragen). 21 GELEE (Sulz). 22 TEDEUM. 23 NIRWANA. 25 TRETEREI. 26 SOKO (Sonderkommission). 27 ÎLES (franz. für Inseln). 28 Bahnhof ZOO. 31 «ANGST essen Seele auf». 33 BESETZER, Besitzer. 35 SEAL, Anagramm: Sale. 36 LAIT (franz. für Milch, vache = Kuh). 37 TRIANGEL. 39 «Der weisse HAI» («Jaws»). 40 SEEG. 41 MEIEREI. 42 NEUSCHNEE.

SENKRECHT (J + Y = I): 1 PATERNOSTER. 2 LASUR. 3 WINDENERGIE. 4 UNSTET. 5 COLOSSEUM. 6 NAUTIKER. 7 NUMERO (No = engl. für Nein). 8 Golf von BENGALEN (bengalische Streichhölzer). 9 PFUETZE (Glungge/«Uli der Knecht»). 10 AESTE. 11 ALLERGIEN. 12 GELUESTE. 13 EREMITAGE (Sankt Petersburg). 15 DALASSEN. 16 UFER. 17 Santa SEDE (Heiliger Stuhl). 24 WIZARD (engl. für Magier). 29 OAHU. 30 OLA (Welle/Hände hoch). 31 ALICE (im Wunderland/verrückter Hutmacher). 32 (John Forbes) NASH(-ville). 34 TIE (engl. für Krawatte/Gleichstand). 38 LEK (Währungseinheit von Albanien), Leck.

N° 38 – 19. September 2020

LÖSUNG: MANAGERPOSTEN

WAAGRECHT (J + Y = I): 5 PARLAMENTSFERIEN. 13 SUESSKARTOFFEL. 18 jmdn. auf die SCHIPPE nehmen. 19 BAUSTELLE. 20 THESEUS. 21 E-GITARRE. 23 PIPER (Dudelsackspieler/Verlagshaus). 24 ESSE. 26 less (engl. für weniger) in LESSING. 27 MAÑANA (span. für morgen). 29 LATZ. 31 Ertl (Martina) in SCHWERTLILIE. 33 EBER. 34 (Mass-)EUSE. 36 Emu in EMUE (franz. für gerührt). 37 RIALTO (Venedig). 39 PERSER. 40 NORI (Sushi). 41 ICAO (International Civil Aviation Organization), Anagramm: ciao. 42 Gel in EGEL. 43 TIERAERZTE. 44 ÉTIRÉ (franz. für gespannt).

SENKRECHT (J + Y = I): 1 MASCHINERIE. 2 UMSPUELEN. 3 KNABE, Nabe. 4 BIEL, Beil. 5 POSTPAKET. 6 RUHEPAUSE. 7 (Hans) ASPER (lat. für unfein). 8 TRAGEZEIT. 9 Norman FOSTER («Gherkin»). 10 EFTA-STAAT. 11 ELLENBOGEN. 12 NOERGELEI. 14 EISEN. 15 KESS. 16 TUILERIEN. 17 FERS (franz. für Eisen). 22 RIETER. 25 STURZ. 28 AERA. 30 AMOR. 32 Andrew LLOYD Webber («Cats»). 35 SERA. 38 ICE (engl. für Eis/Intercity-Express).

N° 36 – 5. September 2020

LÖSUNG: GEIGERZAEHLER

WAAGRECHT (J + Y = I): 3 GEISTESGEGENWART. 12 GOUVERNANTENHAFT. 18 REDENSART. 19 «Frühstück bei TIFFANY». 20 (Internet-)FOREN. 21 STEIGE. 23 EFEU. 24 DEPP (Tschumpeli). 25 LOT. 26 EGER, von rechts: rege. 27 RUESSEL in B-rüssel-er. 29 HOSSA(«Fiesta Mexicana»). 31 RIZ Casimir. 32 EINEHEN. 35 «Mi TÍO» («Mein Onkel»). 36 TALON (franz. für Ferse). 38 EIS. 39 DREN (kosovarischer Männername), von rechts: Nerd. 40 POLLEN. 41 (Löwenzähne engl.: dande-)LIONS. 42 Dolde in DOLDER Grand. 43 REMISE, Anagramm: Misere. 44 DREIRADLER, drei Radler.

SENKRECHT (J + Y = I): 1 LIVERPOOL. 2 RENNSTALL (Laufstall). 3 GOPFERTORI(!). 4 EUROPHILE. 5 TRENO (ital. für Zug), Anagramm: Tenor. 6 (Rudolf) GNAEGI, Gnagi. 7 «Annie GET Your Gun». 8 ENTER (einjähriges Pferd). 9 WAFFE (franz.: arme). 10 AFFE (Turkey). 11 TINTENHERZ. 13 EDELSTEIN (Tigerauge). 14 Aster in ASTEROID. 15 TRIEZEN. 16 HIE UND DA, Anagramm: Hundedia. 17 TAUSEND (M). 22 GREISIN (Greis). 28 hell (engl. für Hölle) in SHELL. 30 SANS (franz. für ohne). 33 ISAR, Sari. 34 ERO (ital. für (ich) war), von unten: ore (ital. für Stunden). 37 NORA, Anagramm: Arno.

N° 34 – 22. August 2020

LÖSUNG: RIESENMAIS

WAAGRECHT (J + Y = I): 5 NATURKATASTROPHE. 12 JOHANNES-PASSION. 17 STARRSINN. 18 SATTELN. 19 SEHTEST. 21 BIERGLAS. 23 LEPRA. 24 AGA (Palindrom). 25 Lotte LENYA, Enya. 27 NEGUS (Haile Selassie). 28 (Sonja) NEF in Be-nef-iz. 29 LAETARE, Anagramm: Teeraal. 32 EMINEM (Rappen). 34 ROTBLAU. 35 GIN (Dry Martini). 36 PEER, von hinten: Reep. 37 EISLEBEN (Lutherstadt). 38 (August) BEBEL, Bébel (Spitzname von Belmondo). 39 (Tea-)TIME. 41 GEGRINSE. 42 VEREDLUNG.

SENKRECHT (J + Y = I): 1 FUHRHALTER. 2 Erika MANN. 3 HASSBERGE. 4 ROSE («Titanic»). 5 NOTWENDIG, wendig. 6 TORERFOLG. 7 RASTA. 8 KNIEGELENK. 9 TATE (Galerien). 10 PILLE. 11 ENDSUMMEN. 12 Karl JASPERS (Professor T. heisst Jasper). 13 ENTLAUBEN. 14 PAIN (franz. für Brot/engl. für Schmerz). 15 STRAMPLER. 16 ONAGER (Esel). 20 SATAN («Das also war des Pudels Kern»). 22 GNIET. 26 JENER. 30 ABB(A/«Waterloo»). 31 EIBE in W-eibe-l. 33 NEIL Armstrong (Lance). 40 MUS.

N° 32 – 8. August 2020

LÖSUNG: ZWEIERKISTE

WAAGRECHT (J + Y = I): 5 ZUNGENFERTIGKEIT. 13 WETTERSATELLIT. 18 HEUREKA(!). 19 SCHREINER. 20 LAERTES. 22 HELIPORT. 23 KENT. 24 JASPER. 25 ESPÉRER. 26 FANFAN. 27 REISE. 29 jeu in JEUDI (franz. für Donnerstag). 31 Rallye Paris-DAKAR. 33 (g)REIS. 34 NUFENEN. 36 TINTE. 37 HELLA(s). 38 TRENET, Anagramm: Netter. 39 See in SEEGER (Pete). 40 Lord BYRON. 41 GERANT.

SENKRECHT (J + Y = I): 1 JUWELENDIEB. 2 VETERINAER. 3 BESS (Kurzform von Elizabeth, «Porgy and Bess»). 4 Brigitte BIERLEIN (von 2019 bis 2020 österreichische Bundeskanzlerin). 5 ZAHLKARTE, Anagramm: ratzekahl. 6 NEUANFANG. 7 NEKTAR, Anagramm: Karten. 8 FRAESEREI. 9 RACHE («Der Besuch der alten Dame»). 10 GLEISE («Hinter den sieben Gleisen»). 11 öde in EINOEDEN. 12 TORTELETT. 14 TRETAKT. 15 THERESA (May = engl. für Mai). 16 Reto LIPP(e). 17 TERRINEN. 21 (Doppel-)SPIEL. 28 SILO, Anagramm: Soli. 30 UFER. 32 RHB (Rhätische Bahn). 35 URE. 38 TGV.

N°27 – 4. Juli 2020

LÖSUNG: STEAKHOLDER

WAAGRECHT (J + Y = I): 5 SCHATTENKABINETT. 14 HORRORLITERATUR. 18 KALBEREI. 19 «STRAEHL» (Schweizer Spielfilm). 20 STUDENTIN. 21 TOLLHAUS. 23 SEITEN(-wechsel). 24 DESIGNER. 28 BEEN (plattdt. für Bein/«Ein Männlein steht im Walde»). 29 TINGELN (Tingler [Philipp]). 31 NAURUER. 32 RIESE, Anagramm: Serie. 33 LAIE. 35 OELFASS. 37 PETRA (Gössi). 38 RABBI(t). 39 BRA (kurz für Büstenhalter). 40 ERIS. 41 Emmi in REMMIDEMMI. 42 JUROREN.

SENKRECHT (J + Y = I): 1 SCHAUSEITE. 2 HEREINGABE. 3 MATTO (ital. für verrückt/«Matto regiert»). 4 VIRAL. 5 Sekt in SEKTIERER. 6 HOLDENER, Anagramm: Edelhorn. 7 arbeitsam in ARBEITSAMT. 8 TORTEN. 9 KISTE. 10 BERLINERIN. 11 NAEH(!). 12 (Elizab)ETH. 13 «Bonjour TRISTESSE». 15 RENTIER. 16 LINDE («Am Brunnen vor dem Tore»). 17 ULURU (Besteigung seit 2019 verboten). 22 AERAR. 25 SNOB, Nobs (Claude). 26 GALA (Apfelsorte). 27 Christoph NUFER. 30 LEIM(-en/Geburtsort von Boris Becker). 33 (Bal-)LADE. 34 IBM in Schre-ibm-aschine. 36 SIR Keir Starmer.