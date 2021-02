Ende für Zürcher Kulturort – Die Maaghalle wird abgerissen Nach langem Hin- und Her haben die Besitzer entschieden: Die Maaghalle in Zürich West muss neuen Häusern Platz machen. Beat Metzler

So soll das Areal hinter dem Prime-Tower ohne Maaghalle aussehen. Visualisierung Swiss Prime Site AG

Zwei Veranstaltungsorte in Zürich West werden für immer verschwinden: die Maaghalle und die provisorische Tonhalle. In der Maaghalle, wo bis in die 90er-Jahre Maag-Zahnräder gefertigt wurden, haben seit 2001 Musicals und andere Shows stattgefunden. Damit wird wohl ab 2023 Schluss sein.

An der Jahrespressekonferenz des Immobilienkonzerns Swiss Prime Site (SPS) stellte CEO René Zahnd am Donnerstag den gerade fertig gewordenen Studienauftrag «maaglive» vor. Er betrifft das Areal hinter dem Prime Tower, auf dem noch einige der früheren Industriegebäude stehen. Das Siegerprojekt der Berliner Architekten Sauerbruch Hutton besteht aus einem Hochhaus und einem tieferen Gebäude. In erstem soll gewohnt werden, das zweite soll als «Kulturhaus» für verschiedene Nutzungen dienen. «Wir planen ein belebtes, grünes Quartier und Gebäude mit polyvalenter Nutzung», sagte Zahnd.