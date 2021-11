Ablehnung der Klimakonferenz – «Die machen leere Versprechen, während sie an der Ausbeutung unseres Planeten verdienen» Aus der Kritik an den Klimakonferenzen ist bei vielen Demonstranten blanke Ablehnung geworden. Sie fordern radikale Schritte, ihr Frust wächst. Das könnte gefährlich werden – für das Klima. Michael Bauchmüller, Glasgow

«System change, not climate change»: Klima-Demonstranten in Glasgow. Foto: Jeff J. Mitchell (Getty Images)

Der Weg zum anderen Klimagipfel führt durch ein grosses, rostiges Stahltor in einer rauen Gegend von Glasgow. «Betrachte dich als willkommen», steht auf einem Schild über dem Eingang, dahinter wartet die grosse Halle einer Tischlerei. Alles ist vorbereitet für die erste Sitzung des Tages. Stühle sind über den Raum verteilt, als Kissen dienen alte Jutesäcke einer Kaffeekooperative. Ein Arbeiter im Blaumann wirft noch ein paar frische Holzstücke in den Ofen. Auch beim «People's Climate Summit» geht es um die Rettung des Planeten. Nur liegt sie hier in der Überwindung des Systems.