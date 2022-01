Kolumne von Tamara Funiciello - Die Macht sei mit dir

Wo die Zeit anders verläuft als auf der Erde: Das von der Nasa am 30. November 2013 veröffentlichte Bild zeigt die Spiralgalaxie M81 mit einem Schwarzen Loch, das 70 Millionen Mal stärker ist als unsere Sonne. Foto: Nasa/EPA

Das James-Webb-Teleskop wurde am 25. Dezember mit 12 Jahren Verspätung endlich ins All geschossen.

Dank dieses Teleskops sollten wir es schaffen, neue, bessere Aufnahmen vom Universum zu erhalten. Es wird noch Monate dauern, bis wir die ersten Bilder zu sehen kriegen (wenn dann auch alles gut geht). Tausende von Menschen warten gespannt darauf – ich inbegriffen. Nicht nur, weil der Blick nach oben in die Sterne hilft, auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren und alles in Relation zu sehen. Sondern auch, weil die Astronomie ein faszinierender Bereich der Wissenschaft ist, der den Sprung in die Popkultur geschafft hat.