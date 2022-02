Corona-Demo in Zürich-Oerlikon – Die Massnahmen sind fast weg, die Wut im Bauch noch nicht Rund 1500 Menschen beteiligten sich an der vielleicht letzten Grosskundgebung gegen die Corona-Massnahmen. Oder war dieses Ausläuten zugleich ein Startschuss? Hélène Arnet , Samuel Schalch Fotos

Ein Meer von Schweizer Fahnen, das jedem 1.-August-Umzug Ehre machen würde. Foto: Samuel Schalch

Was wollen denn die noch mehr? Dieser Satz stand am Samstagnachmittag manchen Zaungästen ins Gesicht geschrieben, einer rief ihn den Demonstrierenden zu. «Was wollt ihr denn überhaupt noch?» Die etwa 1500 Menschen, die sich auf dem Marktplatz in Oerlikon versammelt haben, wissen sehr genau, was sie wollen. Sie wollen einfach nicht alle dasselbe. Doch dazu später.