Forscherin über vielfältige Liebe – «Die meisten Menschen sind bisexuell» Ausschliesslich hetero- oder homosexuelle Menschen gibt es kaum, sagt die Wissenschafterin und Autorin Julia Shaw. Sie empfiehlt: Einfach mal ausprobieren. Susan Djahangard (Das Magazin)

«Ich sehe sehr heteronormativ aus», sagt Julia Shaw. «Ich habe lange Haare, trage Ketten, Make-up, ein T-Shirt mit Ausschnitt.» Foto: Julia Sellmann

Julia Shaw (35) lädt zum Interview in die Kölner Südstadt, in eines der drei Kranhäuser am Rhein, diese ­L-förmigen, verglasten Hochhäuser, die mittlerweile zu den Wahrzeichen der Stadt gehören. Sie lebt in London, diese Woche im März aber verbringt sie hier in der Wohnung einer Verwandten, um an einem Fernsehprojekt und an dem Hörbuch zu ihrem neuen Buch mitzuwirken. Shaw wurde in Köln geboren, sie ist teilweise dort, teilweise im englischsprachigen Teil von Kanada aufgewachsen.