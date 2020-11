Die Uigurin Asiye Abdulaheb ist nach eigenen Angaben eine der Quellen der China Cables. Die 47-Jährige stammt aus Urumqi, vor einem Jahrzehnt war sie aus China geflohen. Sie lebt derzeit in den Niederlanden. 2019, so ­erzählt sie es, fand sie im Posteingang ihres Laptops interne Papiere der Kommunistischen Partei Chinas: jene Dokumente, die später als China Cables bekannt wurden.

Ja. Die China Cables haben mir dann so etwas wie eine politische Karriere gegeben. Ich habe zum Beispiel die Holländische Stiftung für Menschenrechte der ­Uiguren mitgegründet und kommentiere jetzt auch bei Radio Free Asia oder Voice of America. Daneben kümmere ich mich ­natürlich um meine Kinder. Aber auch ihr Vater kommt noch und hilft.

Bislang nur in den sozialen ­Medien: «Du sollst verrecken», so etwas. Beschimpfungen, Verleumdungen.

Das glaube ich immer noch. Aber vielleicht haben Sie gehört von dem, was Anfang des Monats in Istanbul passierte? Da gab es einen Mordanschlag auf einen jungen Uiguren, der zuvor enthüllt hatte, dass China ihn angeheuert hatte, um andere Exil-­Uiguren auszuspionieren. Kein Ort auf dieser Welt ist sicher. ­Chinas Arm ist ein langer.

Haben die China Cables in Ihren Augen politisch etwas bewirkt?

Nein, das sehe ich bislang nicht. Der Nutzen der China Cables ­bestand darin, dass sie das Bewusstsein vieler Menschen für die Lage der Uiguren in China geweckt haben. In China aber ist die Lage seither eher schlimmer geworden, die Unterdrückung wächst. Das ist das Traurigste: Du gehst an die Medien, um der Welt mitzuteilen, was da geschieht. Dann wissen es alle – und niemand tut etwas, um es zu stoppen.