Schweizer Ferienhotels starten durch – «Die Menschen wollen sich etwas Gutes tun, sie haben Corona satt» In diesen neun Schweizer Hotels gibt es nur wenige freie Betten – dank guten Konzepten, bester Lage und solventen Gästen aus dem eigenen Land. Hans R. Amrein

Deltapark Vitalresort, Thun/Gwatt BE

Foto: PD

Ein 7000 Quadratmeter grosses Grundstück direkt am Thunersee, 106 Zimmer und Suiten auf 4-Stern-Superior-Niveau, ein 2000 Quadratmeter grosser Wellbeing-, Spa- und Medical-Bereich – das Deltapark Vitalresort bei Thun ist eine einzigartige Hotel- und Erholungsanlage. Sie profitiert wie viele andere Hotels am See von der aktuell starken Inlandnachfrage. «Wir sind den Schweizer Gästen, die im eigenen Land Ferien machen, sehr dankbar.

Der gute Sommer 2020 und auch die erfolgreichen Wochenenden im Frühjahr 2021 dürfen aber nicht über die Gesamtsituation hinwegtäuschen», räumt Resort-Manager Mirco Plozza ein. «Das für uns wichtige Seminar- und Tagungsgeschäft ist 2020 völlig eingebrochen.»

DZ mit Frühstück ab 400 Fr., deltapark.ch

Hof Weissbad, Weissbad AI

foto: PD

Er bleibt einer der erfolgreichsten und innovativsten Hoteliers des Landes. Christian Lienhard setzt konsequent auf den Schweizer Markt und beherbergt über 95 Prozent einheimische Gäste. Das beschert ihm auch in der Krise ein fast volles Haus. «Der Februar war ein Spitzenmonat – trotz Corona. Unser Erfolgsprinzip ist seit 27 Jahren aktuell», sagt Lienhard, «wir setzen auf verschiedene Gästegruppen.»

Wellness und Gastronomie sind laut Lienhard wichtige Erfolgsfaktoren, vor allem an den ausgebuchten Wochenenden. Dass Restaurants seit mehr als drei Monaten geschlossen sind, wirkt sich positiv aus. Der Pro-Kopf-Umsatz in der Gastronomie, sagt Lienhard, sei um 20 Prozent gestiegen: «Die Gäste leisten sich mehr im Hotel.»

DZ mit HP ab 540 Fr., hofweissbad.ch

Wellnesshotel Golfpanorama, Lipperswil TG

Foto: PD

Während Stadthoteliers um die Existenz kämpfen, freut sich Alexandre Spatz, Gastgeber im Wellnesshotel Golfpanorama im Thurgau, über «hervorragende Nachfrage, glückliche Gäste und positive Finanzzahlen». Wie schafft er das? «Wir setzen seit Jahren auf den Schweizer Markt. Zudem scheint unser Angebot als Wellnesshotel die Gäste zu überzeugen.»

Und Spatz lobt: «Die Mitarbeitenden engagieren sich überdurchschnittlich.» Wer sind die «Corona-Gäste»? Der dynamische Hotelchef spricht vom Lehrling, der seine Freundin mit einem Wochenende im Wellnesshotel begeistern will – aber auch vom Multimillionär, der seine Frau überrascht.

DZ ohne Frühstück ab 170 Fr., golfpanorama.ch

Swiss Holiday Park, Morschach SZ

Foto: air-view.ch

«Wir haben grosses Glück. Der Swiss Holiday Park performt in der Krise sehr gut», berichtet Michael Thomann. «Alles, was wir derzeit anbieten, ist ein Treffer.» Wie erklärt sich der Verwaltungsratsdelegierte der Swiss Holiday Park AG den Erfolg in der Krise? «Wir profitieren davon, dass die Grenzen in Europa schwierig zu passieren sind und die Schweizerinnen und Schweizer gerne im eigenen Land bleiben.»

Trotzdem spricht auch Thomann von Verlusten: «Die Eintritte externer Gäste in den Bäder-, Wellness-, Sport- und Spielbereich fehlen.»

DZ mit Frühstück ab 210 Fr., swissholidaypark.ch

Belvédère Hotels, Scuol GR

Foto: Andrea Badrutt

Kurt Baumgartner ist es wichtig, «nicht als Gewinner, sondern als Nichtverlierer in der Krise» wahrgenommen zu werden. Aber er bestätigt: «Unsere Hotels erreichen Zahlen wie vor Corona.» Baumgartner besitzt drei Ferienhotels in Scuol. Sein erfreuliches Fazit: Von Mai 2020 bis März 2021 erzielten seine Häuser eine Auslastung von 75 bis 85 Prozent. «Wir sind glücklich und zugleich demütig, dass wir die Krise bis jetzt derart gut überstehen konnten», so Baumgartner.

DZ mit Frühstück (Hotel Belvédère) ab 250 Fr., belvedere-scuol.ch

Parkhotel Gunten, Gunten BE

Foto: Martin Mägli

Das Dreisternhaus liegt in einem Park mit altem Baumbestand direkt am Thunersee. «Anfang Sommer 2020 füllte sich das Hotel in wenigen Stunden. Von Juni bis Ende September waren die 51 Zimmer ausgebucht», erklärt der junge Direktor Beat Bührer. «Es schien, als wären wir das einzige offene Hotel im Land.»

Der Erfolg hält an, im ersten Quartal 2021 registrierte das Parkhotel im Vergleich zu 2020 ein Buchungsplus von 130 Prozent. Bührer: «Wir bieten, was die Gäste in dieser Krise suchen: Wellness, gutes Essen, schöne Weine, Ruhe und viel Platz im grossen Park zu moderaten Preisen.»

DZ mit Frühstück ab 260 Fr., parkhotel-gunten.swiss

Albergo Losone, Losone TI

Foto: PD

Mehrere Pools, Kinderzoo, Palmengarten, exotische Pflanzen, traumhafte Villen mit Strohdächern, diverse Spielzimmer. Das Albergo Losone im Tessin ist ein Paradies und eines der besten Familienhotels der Schweiz. Es war bereits vor der Pandemie stets ausgebucht.

Hotelier Diego Glaus rechnet nach dem Rekordsommer 2020 erneut mit einer Spitzensaison 2021. «Diesmal konnten wir das Hotel schon Anfang April, an Ostern, öffnen. Bis August gibts im Albergo nur noch wenige freie Zimmer.» Laut Glaus haben die Gäste im Albergo Losone auch mehr konsumiert: «Die Menschen wollen sich etwas Gutes tun, sie haben Corona satt.»

DZ mit Frühstück ab 350 Fr.,albergolosone.ch

Lenkerhof Gourmet & Spa Resort, Lenk BE

Foto: PD

Jan Stiller schreibt im Fünfsternresort seit Jahren eine Erfolgsgeschichte. Corona hat dem Lenkerhof 2020 ein Rekordjahr beschert. «Wir verzeichneten in den Sommermonaten eine Bettenbelegung von 80 bis 90 Prozent», freut sich der General Manager. «Die Wintersaison begann eher verhalten, doch der Februar war ein absoluter Rekordmonat.»

Der Lenkerhof profitiert von der Tatsache, dass hier fast nur Schweizer Gäste absteigen, darunter sehr viele Romands. Erfolgsfaktoren sind Wellness und ein Gastronomieangebot auf hohem Niveau. Verluste beklagte man im Lenkerhof während der Krise nie. Im Gegenteil: «Wir konnten die Ertragslage 2020 sogar verbessern», so Stiller.

DZ mit Frühstück ab 400 Fr., lenkerhof.ch

Märchenhotel, Braunwald GL

Foto: PD

Das Hotelier-Paar Nadja und Patric Vogel wollte sich bei den Mitarbeitenden der Glarner Altersheime und Spitäler für den «tollen Einsatz in der Bekämpfung der Pandemie» bedanken: Die Vogels luden im März 140 Pflegerinnen und Pfleger in ihr Vierstern-Familienhotel ein: Gratisaufenthalt mit Essen und Trinken als Dank - auch für die Tatsache, dass es dem Hotel in den letzten Monaten hervorragend ging: Rekord im Sommer 2020, eine erfolgreiche Wintersaison 20/21.

«Wenn ich die Buchungslage für Sommer und Herbst anschaue, bin ich optimistisch», so Hotelier Patric Vogel. «Wir haben Glück, und ich hoffe, dass man die Pandemie nun in den Griff kriegt.»

DZ mit Frühstück ab 420 Fr., maerchenhotel.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.