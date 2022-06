Reaktionen zum Migros-Entscheid – «Die Migros-Kinder wissen, wir wollen keinen Verkauf von Alkohol» Die Migros-Genossenschaften werden weiterhin keinen Alkohol verkaufen. Erste Reaktionen darauf fallen mehrheitlich positiv aus. Jon Mettler

In der Migros wird es weiterhin nur alkoholfreies Bier geben. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Das Resultat ist an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Alle zehn Genossenschaften der Migros lehnen nach einer Abstimmung durch die Basis einen Verkauf von Alkohol in den Filialen ab. In keiner der zehn Regionalgenossenschaften wurde die benötigte Zweidrittelmehrheit an Ja-Stimmen erreicht.

In ersten Reaktionen zeigen sich Organisationen zur Suchtprävention und Parteien erfreut. «Das ist ein Erfolg. Die Genossenschafter haben verantwortungsvoll reagiert, indem sie Respekt vor der Bevölkerung und dem Gesundheitsschutz zeigten», sagt Philipp Hadorn, Präsident des Blauen Kreuzes.

Duttweilers Erbe wirkt nach

Das deutliche Resultat erklärt er sich damit, dass das Erbe von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler nach wie vor eine grosse Strahlkraft habe. «Die Migros-Kinder unter den Genossenschafter wissen, wir wollen keinen Verkauf von Alkohol. Profit um jeden Preis ist nicht mehrheitsfähig», so Hadorn.

Sucht Schweiz zeigt sich auf Anfrage «sehr erfreut» darüber, dass in der Migros «Raum ohne Alkohol bestehen bleibt». Die Bevölkerung habe erkannt, dass Alkohol nicht ein Produkt sei wie jedes andere, sondern schädlich. Die Bevölkerung wolle eine starke Prävention, das habe auch die jüngste Abstimmung zum Tabakverbot für Kinder und Jugendliche gezeigt. Die Politik sei nun gefordert, diesen Wunsch umzusetzen.

Die Evangelische Volkspartei (EVP) reagierte ebenfalls erfreut auf den Entscheid. Neben der Einkaufsmöglichkeit ohne Anreize für Alkoholkranke oder -gefährdete hebt sie den Jugendschutz hervor. Gerade für Jugendliche sei es wichtig, dass der Alkoholkonsum nicht normalisiert, banalisiert und bagatellisiert werde.

Zudem gelte die Migros immer noch als sozial verantwortlich handelndes Unternehmen, das die reine Gewinnmaximierung nicht völlig über den Menschen stelle.

In den sozialen Medien wird der Entscheid der Genossenschafter mehrheitlich begrüsst:

Doch es gibt auch kritische Stimmen.

