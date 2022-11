Umbau beim orangen Riesen – Die Migros will kleine Genossenschaften entmachten Bisher hatten alle zehn Regionen bei wichtigen Entscheiden je eine Stimme. Nun wollen einflussreiche Regionalvertreter Schluss machen mit dieser Gleichberechtigung. Erich Bürgler Maren Meyer

Das Kerngeschäft der Migros wird umgebaut. Die Supermärkte erhalten eine neue Organisation, wo weniger Köpfe rasch entscheiden sollen. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Eigentlich hätte das der Migros nicht passieren dürfen. Im jüngsten Preisvergleich des «K-Tipp» steht der orange Riese schlecht da. Nicht nur die Discounter sind deutlich günstiger, auch der Erzrivale Coop schneidet besser ab. Der Grund: In der 2500 m2 grossen Migros-Filiale in Ostermundigen BE, in der die Tester eingekauft haben, fehlten viele Produkte der Billiglinie M-Budget.