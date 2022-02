Trend Tiger-Print – Die Mode hat ein neues Lieblingstier Die Bekleidungsindustrie setzt zum «Jahr des Tigers» auf Wildkatzen-Looks – mal wieder. Jetzt geht es um den wichtigsten Luxusmarkt: China. Anne Goebel

Pompöse Grosskatzen-Kampagne: Auch Luxuslabels wie Gucci setzen auf Raubtier-Optik. Foto: Gucci

Die Mode hat ein neues Lieblingstier. Tiger prangen auf Kleidern und Schuhen, vom Sneaker über die Handtasche bis zur Schluppenbluse – das gibt es jetzt alles im Wildkatzenprint. Das Muster gehört zwar schon lange zum Repertoire bei Stoffdrucken, in der pelzigen Version inzwischen vorsichtshalber als Fake Fur, aber jetzt lassen sich damit besonders gute Geschäfte machen. Im chinesischen Horoskop hat am 1. Februar das Jahr des Tigers begonnen, und am asiatischen Markt kommt bekanntlich kein Label vorbei. Passend zum Anlass hat die Branche daher rechtzeitig die Krallen geschärft. Streifen-Looks sind allgegenwärtig.