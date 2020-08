Legendäre Zürcher Discos – Die mondäne Teenie-Disco (Part 2) Und wir wühlen weiter in der spannenden Geschichtenkiste des Nachtlebens. Teil 8b: Das 1981 eröffnete Pasadena, für damalige Jugendliche die grosse Welt. Thomas Wyss

Das gelöste Treiben unbekümmerter Zürcher Jugendlicher: So sahen die typischen Pasadena-Nächte in den 1980ern aus. Foto: Archiv Beat Schaub

Beat Schaub sitzt am 4. April 1981 im Restaurant des Hotels Trümpy (heute: Walhalla) vis-à-vis des Carparkplatzes – und bringt vor Nervosität keinen Bissen runter. Schlimmer noch: Der Mitgründer, Betreiber und DJ des knapp zwei Minuten entfernten Clubs Pasadena, der an diesem Abend eröffnet wird, sieht sich schon hoch verschuldet vor Gericht stehen – mit Geschäftspartner Willi Kälin hat der Twentysomething nämlich viel Geld in die Hand genommen – siehe dazu Teil 1 der Pasadena-Story – um die Infrastruktur der Colombo Dance Factory so anzupassen, dass dort fortan Samstag für Samstag Disconächte stattfinden können.