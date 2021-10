Der Erfolg von Kerala Dust – Die monotonen Electro-Hymnen des Zürchers sind kein Geheimtipp mehr Edmund Kenny ist der Frontmann von Kerala Dust. Trotz Millionen Streams und Konzerten auf der ganzen Welt kehrt er immer wieder nach Hause zurück. Sara Belgeri

Kerala Dust besteht aus Edmund Kenny (m.), Harvey Grant (r.) und Lawrence Howarth (l.). Foto: Orhan Olgar

«And the sun saw heaven again», singt Edmund Kenny mit tiefer, monotoner Stimme ins Mikrofon. «And the sun saw heaven again». Immer und immer wieder. Manchmal klingt es auch fast wie ein Flüstern. Mit über 12 Millionen Streams auf Spotify ist «Nevada» Kerala Dusts grösster Hit. Der gebürtige Engländer Kenny, der in Zürich aufgewachsen ist, ist der Leadsänger des Trios, das lange als Geheimtipp in der elektronischen Szene galt, mittlerweile aber gar nicht mehr so geheim ist.

Musik für die Grossstadt-Anonymität, so bezeichnet Edmund, «Ed», Kenny den Sound von Kerala Dust. Grossstadt, Zürich? Nein, London. Dort ist die Band nämlich entstanden. Genauer gesagt in Südlondon, an der Goldsmiths-Universität, wo Kenny und seine Mitmusiker studiert haben. «In Zürich kennen sich alle irgendwie über irgendwen, es herrscht schon fast eine familiäre Stimmung im Tram, in der Bar oder im Restaurant.» In London sei das anders. «Alle fühlen sich etwas einsam.»