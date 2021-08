Interview mit Popkultur-Kenner - «Die Musik hat keine Antworten auf Corona gefunden»

Na ja ... Ich will hier nicht die Stimmung vermiesen. Ihr Schweizer habt ja diesen Sommer wieder wild gefeiert.

Ja, seit dem 26. Juni sind die Clubs offen – mit Covid-Zertifikat.

In Berlin, das vielen als weltweite Partymetropole gilt, läuft erst jetzt alles langsam an. Aber die Institutionen, die auf Exzess und kollektiven Eskapismus bauen, waren in dieser Corona-Krise lange off-gegangen. Es wird Zeit brauchen.