Wohnpioniere im Kreis 5 - So sah die erste Zürcher Wohngemeinschaft aus

Wohnpioniere in der Stadt Zürich – Die Mutter aller Wohngemeinschaften Heute leben in Zürich Zehntausende in WGs, als wäre nichts dabei. Aber als im Kreis 5 vor fünfzig Jahren 17 junge Männer und Frauen zusammen hausten, war das unerhört. Marius Huber

Das Schweizer Fernsehen lieferte vor ziemlich genau fünfzig Jahren einen Einblick in eine Zürcher «Kommune». Screenshot: SRF

Sie hatten Sex erwartet, Drogenrausch, enthemmte Revolutionäre. So, wie man das aus Deutschland zu kennen glaubte, wo der Pop-Kommunarde Rainer Langhans und seine Fotomodell-Freundin Uschi Obermaier die Massenmedien zuverlässig mit empörend-erregenden Fantasien versorgten. Aber das, was das Schweizer Fernsehen seinen braven Zuschauerinnen und Zuschauern vor ziemlich genau fünfzig Jahren als Einblick in eine Zürcher «Kommune» verkaufte, war offensichtlich etwas ganz anderes.

Viele dürften es damals nicht begriffen haben, aber es war schlicht und einfach eine der ersten Wohngemeinschaften der Stadt. Mehr Pragmatismus als Provokation – und damit näher an unserer Gegenwart als die ideologisch aufgeladenen Experimente der Hippie-Ära. Aber damals, als es in Zürich erst ein gutes Dutzend WGs gab, nahm es die breite Öffentlichkeit mit den Begrifflichkeiten nicht so genau.