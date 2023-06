Jungkünstlerin und -mutter Sinai Mutzner – «Die Mutterschaft wird noch immer zu stark idealisiert» Die gebürtige Bernerin bricht mit ihrer Audioinstallation im Zürcher Musée Visionnaire ein gesellschaftliches Tabu. Demnächst liest die 25-Jährige live im Museum. Zoé Richardet

Sinai Mutzner stellt im Musée Visionnaire eine Audioinstallation zum Thema Mutterschaft aus. Foto: Silas Zindel

Während des Studiums an der Basler Hochschule für Kunst und Gestaltung brachte Sinai Mutzner mit 23 Jahren eine Tochter zur Welt – und merkte, dass es rund um die Mutterschaft Vieles gab, was sie nie jemanden hatte sagen hören. Das war vor zwei Jahren. Jetzt wohnt sie in Zürich Wipkingen und macht Kunst, die zum offeneren Sprechen anregen soll.