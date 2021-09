Rücktrittsgerüchte um Bundesrat – Die Nachfolger von Ueli Maurer stehen schon bereit – es sind fast alles Männer Der nächste Rücktritt im Bundesrat wird mit grosser Wahrscheinlichkeit jener von Ueli Maurer sein. Und er wird vielleicht schneller passieren, als man das dachte. Bisher unbeachtet, hat sich in der SVP das Favoritenfeld bereits deutlich herausgebildet. Markus Häfliger , Philipp Loser

Drei Männer, eine Frau. Die Nationalräte Gregor Rutz (von links), Franz Grüter und Albert Rösti gehören zu den Favoriten auf eine Nachfolge von Ueli Maurer. Die Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli wird ebenfalls oft genannt. Fotos: Keystone

Zuerst war er Ueli, der Knecht (von Blocher).

Dann Ueli, der Bundesrat (ohne Blocher).

Es folgten: Ueli, der Kassenwart. Ueli, der Provokateur.

Und dann: Ueli, der Rentner?

Finanzminister Ueli Maurer (SVP) ist ein Phänomen. Nicht nur weil man bei ihm seit dreissig Jahren eigentlich nie so richtig weiss, was Sache ist. Was er ernst meint und was weniger, was er bewusst macht und was weniger.

Ueli Maurer ist auch ein Phänomen, weil er gängige Kriterien für Politiker elegant ignoriert. Der Mann wird im Dezember 71 Jahre alt, ist immer noch topfit, und fast niemand fragt: Ist es nach 13 Amtsjahren nicht langsam genug?