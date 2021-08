Neues Hobby wegen Corona – Die Nachfrage nach Fischerkursen ist explodiert Die Pandemie bringt die Menschen in die Natur – etwa an den See. Für den Zürichsee wurden im ersten Corona-Jahr über 500 Patente mehr verkauft. Daniel Hitz

Die Fischer Marco Egli und Jürg Volken (v.l.) kommen schon seit Jahren an den Steg neben der Fähre in Horgen. Foto: Moritz Hager

Es ist eher ruhig an diesem Vormittag neben dem Fährensteg in Horgen. Einige Fischer machen sich gerade auf den Heimweg, während andere ihre Angelhaken für den ersten Wurf vorbereiten. Untereinander kennt man sich, unterhält sich über Fangtechniken, wünscht sich Petri Heil und antwortet mit Petri Dank.

Unter ihnen sind Marco Egli und Jürg Volken. Sie fischen schon seit Jahren am Zürichsee und geniessen die Freizeitbeschäftigung unter freiem Himmel. Jürg Volken weiss daher: So ruhig wie an diesem Vormittag ist es nicht immer. In den letzten beiden Jahren hat er eine Zunahme von Hobbyfischerinnen und -fischern bemerkt. Vor allem im Corona-Sommer 2020 sei der Steg neben der Fähre teilweise voll und der pandemiebedingte Abstand schwierig einzuhalten gewesen.