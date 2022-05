Um die Welt an 100 Grand Slams – Die Nacht, in der Tennis jegliche Bedeutung verlor Das French Open 2022 ist für unseren Tennisspezialisten René Stauffer das 100. Grand-Slam-Turnier. Zum Jubiläum eine Auswahl seiner prägendsten Erinnerungen. René Stauffer aus Paris

Ein begehrtes Stück Plastik: Die Akkreditierung für Wimbledon – aufgenommen am denkwürdigen Finaltag 2019. Foto: Privatarchiv



Nie hätte ich mir vorstellen können, welche Dimensionen das Schweizer Profitennis einst annehmen würde, als ich 1983 überstürzt an mein erstes Grand-Slam-Turnier reiste, nach Paris, wo das French Open schon begonnen hatte. Und schon gar nicht, dass ich 39 Jahre später zum 100. Mal an eines der vier grössten Turniere reisen würde, um darüber zu berichten – nach 16 Australian Open, je 32 French Open und Wimbledons sowie 19 US Open. Zeit, um in Erinnerungen zu kramen.

Paris, 1983:

Mitten im Tollhaus