Mutter-Tochter-Filmkritik – Die nächste Generation übernimmt Eine Tochter und ihre Mutter rezensieren Amy Poehlers feministischen Highschool-Film «Moxie». Meinung Priska Amstutz

Die 16-jährige Vivian gründet in « Moxie » ein M agazin. Foto: Colleen Hayes/Netflix

In Amy Poehlers «Moxie. Zeit, zurückzuschlagen» beobachtet die zurückhaltende 16-jährige Vivian (Hadley Robertson) in ihrer Highschool verschiedene sexistische Situationen. Besonders ihre neue Mitschülerin Lucy wird bald zur Zielscheibe, was in Vivian den Widerstand weckt. Als sie auf die rebellische Vergangenheit ihrer alleinerziehenden Mutter (Amy Poehler) stösst, lanciert Vivian, davon inspiriert, ein anonymes Magazin namens «Moxie», das an der Schule eine Revolution auslöst.

«Moxie» ist ein feministischer Film für Jugendliche, funktioniert aber auch für Erwachsene. Deshalb erzählen uns eine Tochter und ihre Mutter, warum sie den Film so wichtig finden.