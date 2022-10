Auf den Geldsegen aus der Hand von Nationalbankpräsident Thomas Jordan müssen Bund und Kantone heuer wohl verzichten. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

142 Milliarden Franken: So viel Geld wie in den ersten neun Monaten dieses Jahres hat die Schweizerische Nationalbank noch nie verloren. (Hier gehts zur Meldung.) An den Börsen brachte der Ukraine-Krieg nach jahrelangem Höhenflug den Einbruch, mit den steigenden Zinsen verloren die Staatsanleihen an Wert, ebenso die Währungsreserven und selbst das Gold. Das Eigenkapital der Nationalbank ist stark gesunken.