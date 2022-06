300’000 statt 40’000 Soldaten – Die Nato rüstet auf Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigt die grösste «Generalüberholung der Militärallianz» seit dem Ende des Kalten Krieges an. Die Zahl der schnellen Eingreifkräfte soll drastisch erhöht werden. Stephan Israel aus Brüssel

Es soll der wichtigste Gipfel der Militärallianz seit Jahrzehnten werden. Angesichts der Bedrohung durch Russland und des Kriegs in der Ukraine will die Nato massiv aufrüsten. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte an, die Zahl der schnellen Eingreifkräfte NRF von derzeit 40’000 auf 300’000 Soldatinnen und Soldaten auszubauen. Vergessen die Zeit, als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Nato den «Hirntod» attestierte.

Spätestens der russische Angriff auf die Ukraine war der Elektroschock, der die Allianz zum Leben erweckt hat. Das Bündnis will am Gipfel seine Präsenz entlang der Ostflanke verstärken und ein neues strategisches Konzept verabschieden, in dem erstmals auch die Bedrohung durch China Thema sein soll. Offen ist, ob es am Gipfel mit der offiziellen Einladung Finnlands und Schwedens in die Nato klappt.

Nato verstärkt Ostflanke

Die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Mitglieder sollen den «Truppenaufmarsch» entlang der Ostflanke am Gipfel beschliessen. Bisher war die Präsenz dort eher symbolisch. Nach der russischen Annexion der Krim 2014 hatte das Bündnis in den drei baltischen Staaten und Polen erstmals rotierende Kampfbataillone stationiert. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben die Bündnispartner die multinationalen Gefechtsverbände schon verstärkt und zusätzlich Truppen auch in die Slowakei, nach Ungarn, Bulgarien und insbesondere Rumänien geschickt. Es ging darum, Moskau zu signalisieren, dass ein Angriff auf Estland oder Litauen immer ein Angriff auf das Bündnis wäre. Im Nato-Jargon war die Rede vom «Stolperdraht».

Nun reicht aus Sicht der Nato die symbolische Präsenz der Einheiten mit einer Stärke von 1200 Soldaten pro Land nicht mehr. Die Bündnispartner wollen für jedes Land vom Baltikum bis nach Rumänien jeweils eine multinationale Brigade von 3000 bis 5000 Frauen und Männern bestimmen. Die Brigaden sollen vor Ort einen fixen Stab einrichten, regelmässig im Gelände üben, schweres Kriegsgerät deponieren und im Ernstfall kurzfristig abrufbereit sein.

Russland und China

Die Nato wird am Gipfel erstmals seit zehn Jahren wieder ein neues strategisches Konzept verabschieden. Das aktuelle Lagebild ist hoffnungslos veraltet. Als es 2010 verabschiedet wurde, sass der damalige russische Präsident Dmitri Medwedew noch als willkommener Gast mit am Tisch, und Moskau wurde als «strategischer Partner» gepriesen. Die Nato hat tatsächlich lange versucht, mit Moskau eine Zusammenarbeit aufzubauen. Kurz vor dem Angriff auf die Ukraine hat sich Russland ganz aus dem Nato-Russland-Rat zurückgezogen: «Russland ist heute die grösste und direkteste Bedrohung für unsere Sicherheit», sagte Jens Stoltenberg am Montag. Ähnlich dürfte die Formulierung auch im strategischen Konzept der Nato lauten.

Erstmals soll dort allerdings auch China erwähnt werden. Ist China ein Feind, ein systemischer Rivale, ein möglicher Partner oder eine Mischung von allem? Experten der Verbündeten dürften noch bis zum Start des Gipfels am Mittwoch an Formulierungen feilen. Die USA sehen China und Russland auf ähnlicher Stufe als Gefahr. Ein Teil der Europäer mit Deutschland an der Spitze will China und Russland jedoch nicht über denselben Kamm scheren und im strategischen Konzept zwischen den beiden Ländern einen klaren Unterschied machen. Die Beziehungen zu China seien vielschichtiger als zu Russland, da gebe es nicht nur Risiken, so ein europäischer Diplomat. Am Gipfel wird aber auch klar, wer die «Freunde» und Partner sind: Die Regierungschefs Australiens, Neuseelands, Japans und Südkoreas stossen in Madrid als Gäste dazu.

Schweden und Finnland wollen beitreten

Eigentlich sollte die Aufnahme der beiden Länder nur eine Formsache sein: Finnland und Schweden haben kurz nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine mitgeteilt, der Nato beitreten zu wollen. Doch im letzten Moment hat der türkische Präsident Erdogan ein Veto eingelegt. Die beiden Länder sollen zuerst türkische Bedingungen erfüllen. Erdogan wirft Finnland und insbesondere Schweden vor, auf ihrem Territorium nicht entschlossen genug gegen Sympathisanten der verbotenen Kurdenorganisation PKK vorzugehen.

Nicht alle türkischen Forderungen sind transparent. Möglicherweise geht es Erdogan auch um Beschränkungen von Waffenausfuhren, die einige Nato-Mitglieder als Reaktion auf das Vorgehen der türkischen Streitkräfte gegen Kurden in Syrien verhängt haben. Oder er will erreichen, dass US-Präsident Joe Biden die Lieferung von F-16 Kampfflugzeugen zulässt, die blockiert ist, seitdem die Türkei ein russisches Flugabwehrsystem gekauft hat. Stoltenberg will nun im Vorfeld des Gipfels in Madrid zwischen Erdogan und dem finnischen Präsidenten Niinisto sowie Schwedens Premierministerin vermitteln. Bei der Nato hatte man zuletzt die Erwartungen eher gedämpft. Möglicherweise brauche man für einen Deal und den formellen Start der Beitrittsverhandlungen etwas mehr Zeit.

Der Streit ums Geld

So heftig wie beim Gipfel mit Donald Trump dürfte es zwar nicht zugehen. Der damalige US-Präsident hatte den europäischen Verbündeten einst vorgeworfen, zu wenig für die gemeinsame Sicherheit auszugeben. Joe Biden kommt als Freund und überzeugter Transatlantiker. Ohnehin schaut es bei der Lastenteilung inzwischen zumindest auf dem Papier besser aus. Fast alle Mitgliedsstaaten erreichten bis 2024 das Ziel von zwei Prozent Verteidigungsausgaben, sagte Jens Stoltenberg.

Streitthema ist am Gipfel der eher bescheidene gemeinsame Haushalt der Militärallianz. Frankreich ist dagegen, das Budget aufzustocken, aus dem Stoltenberg Truppensteller entlang der Ostflanke entlasten oder gemeinsame Kapazitäten bei der Luftraumüberwachung oder im Kampf gegen hybride Kriegsführung finanzieren möchte.

