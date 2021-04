Zoom – Die Natur der Klimaforscher Die deutsch-ghanaische Fotografin Akosua Viktoria Adu-­Sanyah hat letzten Winter eine chilenische Forschungsexpedition begleitet. Ihr Fokus: die menschliche Seite der Wissenschaft. Regula Fuchs (Text) , Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Unterwegs zum Santa Inés-Gletscher in der Magellanstrasse im Süden Patagoniens. Alle Fotos: Akosua Viktoria Adu-Sanyah

Sie zeichnen Temperaturkurven, messen pH-Werte, werten Wasserproben aus oder warten Messbojen. Wissenschaftler sind so etwas wie die ständigen Begleiter des Klimawandels: Sie versuchen zu beschreiben und zu verstehen, welche fundamentalen Veränderungen die Natur gerade durchmacht.

Die deutsch-ghanaische Fotografin Akosua Viktoria Adu-­Sanyah hat ein chilenisches Forschungsteam auf seiner Expedition in Patagonien begleitet. Sie blickt mit ihrer Kamera den Männern in ihren Schutzanzügen über die Schultern, fängt die Wellenbewegungen in der Magellanstrasse ein oder die verträumte Eleganz von Algen.

Maximiliano Vergara Jara (links) und Marco Pinto (rechts), zwei junge Meeresforscher auf dem Weg zu ihrem Forschungsstandort in Seno Ballena.

Forscher Maximiliano während Untersuchungsarbeiten.

Teil eines Seetangwaldes im südlichsten Teil Patagoniens.

Ihre Arbeit «Behold the Ocean» ist allerdings noch in einem viel umfassenderen Sinn dokumentarisch: Die 1990 geborene Fotografin kümmert sich nicht nur um die sichtbaren Folgen der Erderwärmung oder um die bröckelnden Gletscher. Sondern auch um die Menschen, die diese Prozesse möglichst lückenlos aufzeichnen wollen. So erscheinen die Männer in Adu-Sanyahs Arbeit, die auch Bewegtbild und Text einschliesst, nicht bloss als Vertreter der Wissenschaft. Sondern als Menschen, die während der Zeit auf dem Forschungsschiff mit dem Fernbleiben von zu Hause umgehen oder laufend um Gelder kämpfen müssen. Oder, wie letztes Jahr, mit Corona.

Maximiliano Javier Vergara Jara beim Nehmen von Wasserproben.

Forscher Marco Pinto.

Adu-Sanyah, die zurzeit in Zürich lebt, konnte im Winter ein kleines Pandemie-Zeitfenster nutzen, um die Reise zum Gletscher von Santa Inés mitzumachen. In den Selbstzeugnissen der Forscher, welche die Fotografien ergänzen, wird deutlich, wie komplex die Vorbereitung einer solchen Expedition ist – im Fjord lässt sich nicht mal eben ein Ersatzteil besorgen. Und wie unvorhersehbar: «You can never be in control of any situation in life», heisst es an einer Stelle.

Ein kleines Eisstück des Santa Inés-Gletschers umgeben von schwarzem Gestein.

Die Magellanstrasse.

Oscar und Victor (Mitglieder der Crew des Bootes Marypaz II)

Der Gletscher schmilzt.

Der Satz hat durchaus auch im Grossen seine Gültigkeit. Den Folgen des Klimawandels wird sich niemand entziehen können.

Ein Buch und eine Ausstellung sind in Vorbereitung. www.akosuaviktoria.com

Ein Königspinguin in Seno Ballena.

