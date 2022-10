Ukrainischer Botschafter in Berlin – Die Nervensäge geht erhobenen Hauptes Andri Melnik verlässt Berlin, um nach Kiew zurückzukehren. Hat der leidenschaftliche Undiplomat den Interessen der Ukraine in Deutschland eher genützt oder geschadet? Dominique Eigenmann aus Berlin

Vor dem russischen Überfall habe er sich nicht vorstellen können, einmal derart «laut und unhöflich» zu werden: Andri Melnik, scheidender Botschafter der Ukraine in Deutschland. Foto: Kay Nietfeld (DPA/Keystone)

In seinen letzten Tagen im Amt hat Andri Melnik noch einmal alles gegeben, in den klassischen Medien, besonders aber auf Twitter. Nach den mörderischen Raketenangriffen auf ukrainische Städte postete er Bilder brennender Trümmer und klagte Kanzler Olaf Scholz frontal an: Die Ukraine warte trotz «Zeitenwende» immer noch auf eine angemessene Reaktion Deutschlands.