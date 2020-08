Die Swiss-Life-Arena im Blick – Die neue Heimat des ZSC irritiert In zwei Jahren wird das neue Stadion eingeweiht, doch nimmt es bereits jetzt deutlich Form an. Nur: welche Form? Meinung Hélène Arnet

Die Hauptfassade: Laut Architekten fliesst wie ein Vorhang um die Fenster herum. Foto: Dominique Meienberg

Der Countdown läuft: Auf der Homepage wird die Zeit abgezählt, bis der ZSC das erste Bully in der Swiss-Life-Arena gewinnen wird. 1 Jahr, 360 Tage – in zwei Jahren geht es also los im neuen Stadion des traditionellen Zürcher Eishockeyclubs.