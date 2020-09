Leben mit Epilepsie – Die neue Passion des einstigen Topturners Lucas Fischer war ein erfolgreicher Kunstturner – bis ihn epileptische Anfälle zwangen, seine Sportkarriere aufzugeben. Heute ist er trotzdem glücklich. Andrea Söldi

Heute: Lucas Fischer probt im Tonstudio an seiner neuen Single. Foto: Samuel Schalch

«Du bist richtig, wie du bist. Hab keine Angst, dich selbst zu sein», singt Lucas Fischer im Youtube-Video und lächelt aufmunternd in die Kamera. Mit seiner neuen Single will er Menschen Mut machen, die Schwieriges durchmachen.

Solche Phasen kennt er selbst nur zu gut: Dass er heute als Popsänger und Entertainer durchs Land tourt, hat mit seiner Krankheit zu tun, die seine Karriere als Spitzensportler jäh beendete: Vor zehn Jahren erlitt der ambitionierte Kunstturner seinen ersten epileptischen Anfall und kurz darauf einen zweiten. Plötzlich, ohne Vorahnung, fiel er zu Boden, war bewusstlos und zuckte unkontrolliert am ganzen Körper.

«Ich fühlte mich verloren»

Einst: Der erfolgreiche Turner 2013 bei den Europameisterschaften in Moskau an seinem Paradegerät, dem Barren. Foto: Keystone

Damals war er 20 Jahre alt und trainierte im Nationalkader. «Das hat mir den Boden unter den Füssen weggezogen», blickt Fischer zurück. Oder wie er es im Lied ausdrückt: «Atmen war ganz schwer. Ich fühlte mich verloren.»

Der heute 29-jährige Aargauer stammt aus einer Turnerfamilie und begann schon im Kindergartenalter zu trainieren. Bald feierte er erste Erfolge, war fünfmal Junioren-Schweizer-Meister. Trotz Rückschlägen aufgrund seiner Krankheit, aber auch von Verletzungen rappelte er sich immer wieder auf und trainierte weiter. 2013 holte er an den Europameisterschaften in Moskau am Barren sensationell die Silbermedaille – es sollte der Höhepunkt seiner Sportkarriere bleiben.

Obwohl Lucas Fischer Medikamente nahm, trat seine Epilepsie immer wieder auf. Ein halbes Jahr nach seinem grössten Erfolg erlitt der Vize-Europameister dann zum ersten Mal einen Anfall, bei dem er allein war: Prompt verletzte er sich. «Ich bin zu Hause auf meinen Heizkörper gefallen und wachte in einer Blutlache auf», erinnert er sich. Nach weiteren Ereignissen musste er seinen Traum von den Olympischen Spielen in Rio 2016 schweren Herzens begraben.

Neuorientierung statt Olympia: Als sein grosses sportliches Ziel plötzlich weg war, begann er, Gesangsunterricht zu nehmen – «das hat mich schon immer interessiert» – und eigene Songs zu schreiben. Meist sind es solche, in denen er seine Erlebnisse verarbeitet. «Endlich konnte ich meine Gefühle ausdrücken», sagt der junge Mann. Unterdessen kann er von seiner Musik und der eigenen Akrobatik- und Gesangsshow leben. Ein Highlight war der Auftritt an der letztjährigen Kunstturn-WM in Stuttgart mit einem extra dafür komponierten Song.

Gewitter im Kopf

Die Krankheit, die Lucas Fischer ausbremste, ist nicht einmal so selten: Rund ein Prozent der Bevölkerung ist von Epilepsie betroffen, das sind immerhin fast 80’000 Menschen. Nicht immer äussern sich die Symptome allerdings so heftig. Ein sogenannter Grand-Mal-Anfall, wie ihn Fischer mehrmals erlitten hat, sieht für Aussenstehende erschreckend aus: Jemand verliert plötzlich das Bewusstsein und fällt zu Boden. Die Muskeln verkrampfen, sämtliche Glieder zucken unkontrolliert. Schäumender Speichel kann beim Mund austreten. Danach fällt die Person in einen Tiefschlaf.

Häufiger sind epileptische Anfälle mit weniger dramatischem Verlauf. So können zum Beispiel Zuckungen auftreten, die sich auf eine Körperregion beschränken. Bei diesen «fokalen Anfällen» ist nur ein Arm betroffen, der Schultergürtel oder sogar nur ein einziger Finger. Das Bewusstsein ist aber auch bei lokalisierten Anfällen meist für kurze Zeit getrübt.

Epileptischer Anfall: So handeln Sie richtig Infos einblenden In der Schweiz leiden gemäss Schätzungen rund 80’000 Menschen an Epilepsie. Wahrscheinlicher, als selbst betroffen zu sein, ist jedoch, dass man als Passant jemandem begegnet, der gerade einen Anfall hat. Dann ist richtiges Handeln gefragt. Wie soll man bei einem Anfall reagieren? Wichtig ist es, Betroffene vor Verletzungen zu schützen. Man kann ihnen etwas Weiches unter den Kopf legen, die Brille abnehmen und beengende Kleidungsstücke am Hals lockern. Zudem sollte man sie genau beobachten und die Dauer festhalten. Muss ich die Ambulanz alarmieren? Nicht unbedingt. Ein Anfall an sich ist nichts Gefährliches. Ärztliche Hilfe ist nur nötig, wenn es zu Verletzungen kommt oder wenn es zu einem Status epilepticus kommt, bei dem Anfälle dicht hintereinander folgen oder länger als drei Minuten dauern, oder wenn die Person sich nicht innerhalb weniger Minuten vom Anfall erholt. Soll man den Betroffenen während des Anfalls etwas zwischen die Zähne schieben? Nein, denn damit kann man einen Zungenbiss nicht verhindern, sondern riskiert im Gegenteil noch schlimmere Verletzungen. Falsch wäre es auch, zu versuchen, die unkontrollierten Zuckungen zu unterdrücken. Was passiert nach dem Abklingen der Krämpfe? Betroffene sind dann in der Regel extrem müde oder sogar noch ohne Bewusstsein. Man sollte bei ihnen bleiben und eine Ruhegelegenheit schaffen. Ist das Bewusstsein noch getrübt, sollte man sie zum Freihalten der Atemwege in Seitenlage bringen. Wie soll man bei Personen mit Absencen reagieren? Wie bei allen Arten von Anfällen: Bleiben Sie bei ihnen, bis sie sich ganz erholt haben. Der Kurzfilm «Erste Hilfe» zeigt anschaulich, wie man sich als Aussenstehende verhalten soll. Weitere Infos zum Thema bei der Schweizerischen Epilepsie-Liga (Fachverband): www.epi.ch sowie dem Schweizerischen Verein für Epilepsie (Selbsthilfeorganisation) www.epi-suisse.ch .

Bei Kindern sind solche «Absencen» besonders häufig. Die Betroffenen sind für Sekunden oder Minuten nicht ansprechbar, wirken verwirrt und können sich danach an nichts erinnern. «Manchmal ist es schwierig einzuschätzen, ob es sich um eine Tagträumerei oder eine geistige Abwesenheit im Rahmen einer epileptischen Erkrankung handelt», sagt Martin Kurthen, leitender Arzt der Schweizerischen Epilepsieklinik in Zürich. Wenn es auf der Strasse oder beim Schwimmen zu einem Anfall kommt, könne es aber gefährlich werden.

Trotz unterschiedlicher Manifestation liegt allen Ereignissen ein gemeinsamer Mechanismus zugrunde: Es handelt sich um eine Funktionsstörung der elektrischen Gehirnaktivitäten, ähnlich der Entladung bei einem Gewitter.

Krankheitsursache oft unklar

Epilepsie kann als eigenständige Störung, aber auch als Begleiterscheinung bei praktisch jeder Erkrankung, Verletzung oder Vergiftung des Gehirns auftreten. Bei knapp der Hälfte aller Epilepsien bleibt die Ursache jedoch unklar.

«Wichtig ist, dass die Krankheit möglichst früh erkannt und behandelt wird», betont Neurologe Kurthen. Für die Diagnose seien die Schilderungen von Personen, die einen Anfall erlebt oder beobachtet haben, von Bedeutung. Weitere Hinweise liefern Untersuchungen des Gehirns wie das EEG (Elektroenzephalogramm) oder das MRI (Magnetresonanztomografie).

Die gute Nachricht: Epilepsie ist heute behandelbar. Mit Medikamenten bleiben rund zwei Drittel der Betroffenen anfallsfrei. Zudem kann man die Krankheit mit einem angepassten Lebensstil günstig beeinflussen: regelmässiger Tagesablauf, genügend Schlaf, wenig oder gar keinen Alkohol. Eine gute Prognose haben einige kindliche Epilepsieformen: Manchmal wachsen sie sich in der Pubertät sogar vollständig aus.

«Endlich habe ich mich gefunden»

«Ich führe wieder ein normales Leben»: Lucas Fischer konnte in den letzten zwei Jahren die Medikamente reduzieren und schliesslich ganz absetzen. Foto: Samuel Schalch

Bei Lucas Fischer ist es nun bereits über sechs Jahre her seit seinem letzten Anfall. Anfang 2018 hat er sich deshalb getraut, die Medikamente langsam zu reduzieren und schliesslich ganz abzusetzen. Gemäss ärztlicher Prognose ist das Risiko für einen Rückfall klein. «Ich führe wieder ein normales Leben», freut sich der einstige Topsportler. Einzig aufs Autofahren verzichtet er, um sich und andere nicht zu gefährden.

«Die Musik und meine neue Aufgabe machen mich glücklich», sagt Lucas Fischer, der heute auch als Botschafter für die Schweizerische Epilepsie-Liga unterwegs ist. Auf seiner Single tönt das so: «Endlich hab ich mich gefunden. Ich hab einen neuen Weg entdeckt.»