Geschlechterspiel der Fashion-Welt – Die neue Sommermode: Sex statt Unisex Der Sommer 2022 sieht modisch betrachtet aus wie eine Reise in die Vergangenheit. Was ist passiert? Julia Werner

Grosse Hüte, schmale Taillen: Model an der Pariser Fashionweek demonstriert den Trend weg von Unisex. Foto Getty Images

Die Zukunft der Mode ist geschlechtsneutral. Das behaupteten zumindest seit 2015 zahlreiche Schlagzeilen in der Modeunterhaltungs- und Fachpresse. Und tatsächlich schien diese gebetsmühlenartig beschworene Unisex-Zukunft unlängst Gegenwart geworden zu sein: Trugen Frau und Mann nicht eine Zeit lang wirklich nahezu das Gleiche, also Jogginghosen und Sweatshirts, echte Unisex-Ware also? Allerdings war das im Pandemie-Lockdown, und die Menschen waren nur gequälte Seelen in verletzlichen Körpern. Das ist ganz klar: ein Unisex-Gefühl!