Parlamentswahlen in Norwegen – Die Norweger streiten über Öl und Feuer Am Montag wählt Norwegen voraussichtlich die konservative Regierung ab, Favorit sind die Sozialdemokraten. Über einen lebhaften Wahlkampf, der von der Klimadebatte geprägt ist, vor allem über das Öl, mit dem das Land reich geworden ist. Kai Sttrittmatter aus Kopenhagen

Die Bohrplattform «Scarabeo 8» in Olensvag, Norwegen. Noch immer spielt der Brennstoff die grösste Rolle bei den Exporten des Landes. Foto: Uavpic

Norwegen wählt, und alle reden über Öl. Es gibt schon noch eine Menge Leute wie Trond Modal vom Ölkonzern Okea, der mitten in der globalen Klimadebatte soeben erst verkündete, er glaube an «weitere 50 Jahre Öl- und Gaszeitalter» in Norwegen, weil: «Die Welt braucht Öl und Gas.» Das Erstaunliche ist, dass solche Stimmen auch in Norwegen mittlerweile immer mehr klingen wie aus der Zeit gefallen. Das Land bewegt sich. Und es sieht ganz danach aus, als würden die Parlamentswahlen am Montag Zeugnis von diesem Wandel ablegen.

Norwegen erwartet die spannendsten Wahlen seit langem. Die Umfragen prophezeien einen Regierungswechsel. Voraussichtliche Verliererin wird wohl die konservative Premierministerin Erna Solberg, seit acht Jahren Regierungschefin Norwegens. Und als wahrscheinlicher Gewinner gilt ihr Herausforderer, der 61-jährige Sozialdemokrat und ehemalige Aussenminister Jonas Gahr Støre.