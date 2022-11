Erste Bilanz nach drei Monaten – Wie bewähren sich die Zürcher Laien-Lehrpersonen? Wegen des gravierenden Mangels an Fachkräften unterrichten im Kanton seit Sommer auch Lehrerinnen und Lehrer ohne Diplom. Nicht überall verläuft das reibungslos. Andrea Söldi Daniel Schneebeli

«Was isch hüt für en Wuchetag», fragt Sarina Dietschweiler. Eljesa weiss die Antwort. Foto: Sibylle Meier

Am Vorabend war Räbeliechtli-Umzug. Nun sitzen die Kindergartenkinder des Schulhauses Allmend in Bülach an Tischen und zeichnen eifrig Männchen mit leuchtenden Laternen auf ein Blatt Papier. Bald schon geht es ans Aufräumen, und die Buben und Mädchen versammeln sich anschliessend im Kreis. Kindergartenlehrerin Sarina Dietschweiler beginnt einen Rhythmus zu klatschen und stimmt ein Lied an: «Hallo, hallo, schön, dass du da bisch!»