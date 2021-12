Die ZSC Lions geben Rätsel auf – Die Nummer 1 am Zürichsee sind ganz klar die Lakers Auch das dritte Duell gegen die Rapperswil-Jona Lakers verlieren die ZSC Lions, in einem wildem Spiel 5:6. 40 Minuten treten sie pomadig auf, dafür werden sie bestraft. Simon Graf

Zwei Tore gegen den Ex-Club: Lakers-Stürmer Yannick Brüschweiler frohlockt. Foto: Thomas Oswald (freshfocus)

Die Lakers ein Punktelieferant für die ZSC Lions? Das war einmal. Im dritten Saisonduell setzte es für die Zürcher die dritte Niederlage ab. Und das 5:6 in einem wilden Spiel war für das Team von Rikard Grönborg ein herber Rückschlag nach drei Siegen in Serie. Eigentlich hatte man gedacht, jetzt gehe es langsam, aber stetig aufwärts mit den Zürchern. Doch was sie am Obersee in den ersten 40 Minuten boten, war an Überheblichkeit kaum zu überbieten.

2:5 zurück, besannen sich die ZSC Lions erst im Schlussabschnitt eines Besseren und traten sie etwas vehementer auf. Wobei es nicht die Stars waren, die voranschritten, sondern die dritte und die vierte Linie. Schäppi (43.) verkürzte auf 3:5, Diem mit seinen ersten beiden Saisontoren auf 4:5 (51.) und 5:6 (58.). Doch letztlich reichte es nicht mehr zu einem Punkt, trotz einiger turbulenter Momente vor Lakers-Goalie Nyffeler in der Schlussminute.

Die 3 Infos einblenden Yannick Brüschweiler Der ZSC-Junior wechselte auf diese Saison zu den Lakers, nun schoss er gegen seinen Ex-Club seine Saisontore fünf und sechs. Yannick Weber Dem ZSC-Verteidiger bringt Rapperswil kein Glück. Das erste Spiel am Obersee, in dem er getroffen hatte, wurde abgebrochen. Nun wurde sein vermeintliches 3:5 aberkannt. Roman Cervenka Einfach eine Augenweide, was der Lakers-Topskorer mit dem Puck anstellt. Den Kopf immer oben, bedient er seine Teamkollegen reihenweise mit Traumpässsen.

Vielleicht brachte der fehlerhafte Noreau sein Team um die Möglichkeit, doch noch zu punkten am Obersee. Beim Stand von 4:5 bekamen die Zürcher die Chance, nach 56 Minuten den Ausgleich in Überzahl anzustreben. Doch Noreau spielte an der blauen Linie einen riskanten Querpass, den Wick erahnte. Der Kanadaschweizer stürmte mit dem Puck davon und krönte seinen grossen Abend mit seinem dritten Tor.

Waeber, Flüeler, Waeber

Hatten die ZSC Lions in dieser Saison bisher defensiv meist mehr oder weniger überzeugt, und die Goalies ebenfalls, stimmte diesmal beides nicht. Die Zürcher waren vor ihrem eigenen Tor viel zu inkonsequent, liefen nach Puckverlusten nicht zurück und kassierten vermeidbare Tore. Wie das 3:1 von Ex-ZSCler Brüschweiler (22.) zu Beginn des Mittelabschnitts per Weitschuss. Grönborg wechselte Waeber danach aus, bis zur zweiten Pause hatte aber auch Flüeler zwei Tore kassiert, weshalb Waeber für die letzten 20 Minuten zurückkehrte.

Das Telegramm Infos einblenden Rapperswil-Jona Lakers - ZSC Lions 6:5 (2:1, 3:1, 1:3) 3883 Zuschauer. – Tore: 4. Brüschweiler (Profico, Jelovac) 1:0. 7. Zangger (Cervenka/Ausschluss Schäppi) 2:0. 9. Quenneville (Weber, Azevedo/Ausschluss Dünner) 2:1. 22. Brüschweiler (Jelovac) 3:1. 26. Wick (Vouardoz) 4:1. 31. Sopa (Backman) 4:2. 38. Wick (Forrer, Wetter) 5:2. 43. Schäppi 5:3. 51. Diem (Chris Baltisberger, Schäppi) 5:4. 57. (56:52) Wick (Ausschluss Rowe!) 6:4. 58. Diem (Hollenstein/Ausschluss Rowe) 6:5. – Strafen: 3-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Rowe) gegen die Lakers, 4-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Azevedo) gegen die ZSC Lions. Lakers: Nyffeler; Djuse, Vouardoz; Profico, Jelovac; Maier, Aebischer; Bircher; Cervenka, Albrecht, Lammer; Brüschweiler, Rowe, Lehmann; Forrer, Dünner, Wick; Wetter, Mitchell, Zangger. ZSC Lions: Waeber (von 21:49 bis 40:00 Flüeler); Geering, Weber; Marti, Noreau; Trutmann, Guebey; Andrighetto, Malgin, Hollenstein; Quenneville, Krüger, Azevedo; Diem, Sigrist, Chris Baltisberger; Backman, Schäppi, Sopa. Bemerkungen: Lakers ohne Eggenberger (krank), Sataric, Baragano (verletzt), ZSC Lions ohne Phil Baltisberger, Roe, Pedretti, Bodennmann, Morant und Riedi (alle verletzt). – 38. Lattenschuss Chris Baltisberger. 40. Tor Webers aberkannt (Goaliebehinderung). 50:55 Timeout Lakers. 58:03 Timeout ZSC Lions, danach ohne Torhüter.

Das Spiel war die Wiederholung der abgebrochenen Partie vom 14. September, als in der St. Galler Kantonbank Arena von einer defekten Deckenlampe Glassplitter aufs Eis gefallen waren. Die ZSC Lions hatten damals nach zwei Dritteln 2:1 geführt, ehe die Partie abgebrochen wurde, weil die Sicherheit der Spieler nicht gewährleistet werden konnte.

Die Saison war damals noch jung. Inzwischen weiss man: Die Lakers sind auf dem Eis ein Spitzenteam, die ZSC Lions meist nur auf dem Papier. Inzwischen trennen sie schon elf Punkte.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.