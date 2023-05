Wahlen in der Türkei – Die offene Wunde der Kurden Bei den türkischen Wahlen kommt es auch auf die kurdische Bevölkerung an: Stimmt sie für Erdogans Widersacher Kemal Kilicdaroglu? Nur so kann er gewinnen. Doch seine Partei hat die Kurden früher verfolgt. Raphael Geiger aus Diyarbakir

Ihnen kommt eine Schlüsselrolle zu: Anhänger der kurdischen HDP in Diyarbakir. Foto: EPA EPA

Bahar heisst auf Türkisch der Frühling, und Bahar heisst die Frau, mit der dieser Text anfängt. Weil, wenn man ihr zuhört, so mühelos ein paar türkische Gewissheiten kollabieren. Bahar ist Kurdin, sie ist 18 Jahre alt, sie trägt ein Kopftuch. Man trifft sie nachmittags mit zwei Freundinnen, beide unverhüllt, in einem Café in Diyarbakir, der inoffiziellen Hauptstadt des Südostens. Der kurdisch geprägten Region der Türkei.