Weil die Schweiz für russisches Geld lange so attraktiv war, wird es sich stark auf sie auswirken: Teilnehmende einer Mahnwache vor dem Bundeshaus gegen den Krieg in der Ukraine. (24. Februar 2022) Foto: Raphael Moser

Ein Staatspräsident führt einen brutalen Angriffskrieg, in dem Tausende sterben, Millionen vertrieben und ganze Städte zerbombt werden. Milliardenschwere Geschäftsmänner haben jahrelang von ihrer Nähe zum Kriegstreiber profitiert und distanzieren sich nun nicht von dessen Verbrechen. Also tragen die Geschäftsmänner Mitverantwortung für die Grausamkeiten. Also sollen sie für die Schäden dieses Kriegs bezahlen.