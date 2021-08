Kommentar zu Mädchen-Zwangsarbeit – Die Opfer verdienen es, dass wir genauer hinschauen In einer Spinnerei des reichsten Schweizers, Emil Bührle, schufteten Minderjährige. Es braucht mehr Forschung – zum Waffenhändler und zur Zwangsarbeit. Meinung Mario Stäuble

Das Geschäft mit Kanonen und Raketen machte ihn zum reichsten Mann der Schweiz: Emil Bührle im Jahr 1956, kurz vor seinem Tod. Foto: Dmitri Kessel (Getty Images)

Der Waffenhändler und Kunstmäzen Emil Bührle besass ab 1941 im Toggenburg eine Spinnerei, in der Mädchen Zwangsarbeit verrichteten. So erzählt es heute Zeitzeugin Elfriede Steiger, die unter unmenschlichen Bedingungen in der Fabrik gearbeitet hatte – und nach 16 Monaten mit einem Lohn von 50 Franken abgespeist wurde (lesen Sie hier mehr dazu).

Das sind erschütternde Vorgänge. Steigers Bericht fügt dem Bild der umstrittenen Figur Bührle eine neue Facette hinzu. Dies kurz vor der Eröffnung des Erweiterungsbaus des Zürcher Kunsthauses, in dem ein Teil von Bührles Kunstsammlung als Hauptattraktion vorgesehen ist.