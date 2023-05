Wahlen in Thailand – Die Opposition kämpft für Freiheit – und für Craft-Bier Am 14. Mai wird in Thailand gewählt. Taopiphop Limjittrakorn von der progressiven Move-Forward-Partei will es mit den Generälen aufnehmen. Sein Thema: der Kampf gegen die grossen Bierbrauereien. David Pfeifer aus Bangkok

In Thailand ist auch Bier politisch: Thailänder während des Songkran-Fests in Bangkok. Foto: Jack Taylor (AFP)

Bier ist ein politisches Getränk, das gilt auch für Thailand. Taopiphop Limjittrakorn, 34, ist für Bier sogar ins Gefängnis gegangen. Und dann in die Politik. Er ist einer der prominentesten Abgeordneten der Move-Forward-Partei, die bei der Wahl am 14. Mai das Establishment erschüttern könnte.



Bis dahin allerdings muss er noch viele Termine absolvieren, Reden halten, von Tür zu Tür gehen in seinem Bezirk in Bangkok, der allein etwa 200’000 Wählerinnen und Wähler umfasst. Abends öffnet er dann noch seine Bar, das «Taopiphop Bar Project», die, nun ja, Bier anbietet.



Taopiphop kommt pünktlich um 18 Uhr an, da sitzen schon ein paar seiner Wahlhelfer und falten Programme, die Klimaanlage säuselt. Taopiphop nimmt seine Move-Forward-Baseball-Kappe ab, geht hinter den Tresen und zapft sich ein Wassermelonen-Bier.