Gottesdienst während der Pandemie – «Die Orgel hat mich fast aus der Kirchenbank gespickt» Pia Simeon versteht nicht, warum sie nicht Priesterin werden kann und die katholische Kirche homosexuelle Paare nicht segnet. Trotzdem bedeutet ihr der Glaube viel – besonders in der Karwoche. Tim Wirth

Lektorin, Kommunionhelferin, Chorsängerin – Pia Simeon ist in d er Kirche fast alles, was sie als Frau sein kann . Foto: Dominique Meienberg

Was Barmherzigkeit genau bedeutet? «Phu», sagt Pia Simeon, das sei schwer zu erklären. Sie müsse sich ein Beispiel überlegen. Dieses Wort – Barmherzigkeit – ist das erste, das ihr in den Sinn kommt, als sie in ihrem Wohnzimmer im Kreis 4 darüber nachdenkt, welche kirchlichen Werte sie wichtig findet.

Die Karwoche hat für die 69-Jährige mit dem Gottesdienst am Palmsonntag begonnen. Als der Organist das «Gloria» spielte, da habe es sie fast aus der Kirchenbank gespickt, sagt Simeon. «Fast ein bisschen wie im Himmel.» Jetzt isst sie in ihrer Wohnung ein Birchermüesli und wartet, bis die Karfreitagsliturgie in der Kirche St. Peter und Paul beginnt. Die 50 Tickets dafür sind schon lange ausverkauft. Trotz Corona finden in Zürich über Ostern viele Gottesdienste statt, mit Schutzkonzepten. In den Brunnen der Stadt schwimmen Rosen.