Rekord bei Neuinfektionen – Die Pandemie erreicht in der Schweiz und weltweit einen neuen Höhepunkt

Rekord bei Corona-Neuinfektionen – Die Pandemie erreicht in der Schweiz und weltweit einen neuen Höhepunkt Mehr als 840'000 Menschen stecken sich aktuell pro Tag an – und das dürfte erst der Anfang einer globalen Welle sein. Welche Länder besonders stark betroffen sind. Yannick Wiget

Das Coronavirus macht keine Weihnachtsferien. Während die meisten Schweizerinnen und Schweizer in diesen Tagen entspannen und einen Gang runterfahren, nimmt die Verbreitung von Sars-CoV-2 wieder massiv Fahrt auf. Seit dem 21. Dezember steigt die Kurve der Ansteckungen und hat mittlerweile einen neuen Höhepunkt erreicht.

Am Dienstag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 13’375 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Im Schnitt stecken sich derzeit über 10’300 Personen pro Tag an. Und bald dürften es noch viel mehr sein.

Omikron ist schon jetzt die vorherrschende Virusvariante in der Schweiz. Weil sie deutlich ansteckender ist als die bisher dominierende Delta-Variante, wird eine starke Zunahme der Fallzahlen erwartet. Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes rechnet mit über 20’000 Neuinfektionen pro Tag in der zweiten Januarwoche.

Für das stark beanspruchte Gesundheitswesen sind das keine guten Aussichten. Die Lage ist bereits angespannt, das Personal am Limit, Operationen werden verschoben. Die Auslastung der Intensivstationen liegt schweizweit bei 79 Prozent, in einigen Kantonen sogar bei über 90 Prozent. Und fast die Hälfte der Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen, nämlich 49 Prozent, sind Covid-Fälle. Die Spitäler müssen sich auf das Schlimmste gefasst machen, da sie eine Zunahme der Fallzahlen immer erst mit Verzögerung zu spüren bekommen.

Nicht nur die Schweiz, sondern auch zahlreiche andere Länder verzeichnen Rekordwerte. Frankreich zählte am Samstag erstmals über 100’000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. In den USA meldete die Gesundheitsbehörde am Montag mit mehr als 440’000 Fällen einen Höchstwert, in Italien und Grossbritannien war es mit über 78’000 respektive 129’000 Fällen am Dienstag so weit.

Vielerorts, beispielsweise in Australien, Island und Spanien, zeigt die Kurve der Ansteckungen fast senkrecht nach oben. In Dänemark haben sich die Fallzahlen seit Ende Oktober verachtfacht.

Und so erstaunt es nicht, dass zu Beginn dieser Woche weltweit so viele Neuinfektionen gezählt wurden wie noch nie: Fast 1,5 Millionen Personen wurden am Montag positiv auf Covid getestet. Durchschnittlich stecken sich derzeit mehr als 847’000 Menschen pro Tag an.

Dieser Anstieg sei wahrscheinlich auf eine Kombination aus dem über die Zeit abnehmenden Schutz durch Impfung oder Genesung sowie der gestiegenen Übertragbarkeit der Virus zurückzuführen, erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO). «Zuverlässige Beweise zeigen, dass Omikron gegenüber der Delta-Variante einen Wachstumsvorteil mit einer Verdopplungsrate von zwei bis drei Tagen besitzt.»

Treiber der negativen Entwicklung ist vor allem Europa, das die mit Abstand höchste Inzidenz aller Kontinente aufweist. Besonders schlimm ist die Lage in Dänemark, das im Schnitt über 1500 Ansteckungen pro 100’000 Einwohner verzeichnet. Auch Irland und Grossbritannien beklagen ein hohes Infektionsgeschehen. Die Schweiz folgt mit 840 Fällen pro 100’000 Einwohner bereits auf Platz sieben weltweit.

Diese Rangliste ist mit Vorsicht zu geniessen, schliesslich wird längst nicht überall so viel getestet wie in der Schweiz und anderen europäischen Ländern. Klar ist, dass es weltweit eine hohe Dunkelziffer gibt und viele Fälle unentdeckt bleiben. Tatsächlich stecken sich also um ein Vielfaches mehr Menschen an, als aus den offiziellen Statistiken hervorgeht.

Die Verbreitung von Omikron lässt sich indes nicht mehr aufhalten. Es bleibt nur noch die Hoffnung, dass sie neue Variante tatsächlich mildere Verläufe verursacht. Doch selbst wenn sich das als richtig herausstellen sollte – was noch alles andere als sicher ist –, wird sie zu einem grossen Problem für das Gesundheitswesen. Denn bei vielen Infizierten kann auch ein kleiner Prozentsatz von schweren Fällen zu einer hohen Zahl von Hospitalisierungen führen.

Das zeigen verschiedene Szenarien für die Schweiz: Derzeit müssen 1,4 Prozent der Infizierten im Spital behandelt werden. Sollte das so bleiben und die Prognose der 20’000 täglichen Ansteckungen eintreffen, gäbe es mehr Spitaleintritte als auf dem bisherigen Allzeithoch im Herbst vor einem Jahr. Und auch wenn die Hospitalisierungsrate bei Omikron nur noch 1 Prozent betragen würde, müssten viel mehr Menschen behandelt werden als heute.

Die WHO warnt: «Das Gesamtrisiko durch die besorgniserregende neue Variante bleibt sehr hoch.»

Yannick Wiget ist Datenjournalist. Er arbeitet seit 2015 in der Redaktion Tamedia, an der Schnittstelle zwischen dem Interaktiv-Team und dem Newsdesk. Zudem gibt er redaktionsinterne Kurse für digitales Storytelling und ist Leiter des Faktencheck-Teams. Mehr Infos @yannickw3

Fehler gefunden?Jetzt melden.