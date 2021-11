Besuch bei Swissmedic – «Die Pandemie hat uns auf die Probe gestellt» Swissmedic vergibt die Zulassungen für die Impfstoffe – und steht in der Kritik, weil dies immer zu langsam gehe. Jetzt wehren sich die Beamten – und geben Einblicke in ihre Arbeit. Cyrill Pinto

Arbeiten hinter den Kulissen: Simon Dalla Torre und Julia Djonova haben in den vergangenen Monaten unermüdlich für eine ordentliche Zulassung des Impfstoffs gearbeitet. Foto: Marco Zanoni

Sie sind zwei zentrale Figuren in dieser Pandemie, trotzdem sind sie in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Die Ärztin Julia Djonova verantwortet die Zulassung der wichtigsten Impfstoffe gegen die Covid-Pandemie. Der Biochemiker Simon Dalla Torre sorgte dafür, dass die Prozesse bei Swissmedic so angepasst wurden, dass die Behörde als erste weltweit im ordentlichen Prüfungsverfahren einen Covid-Impfstoff zugelassen hat.

Die beiden haben mit ihren Teams während der Pandemie praktisch durchgearbeitet und unzählige Überstunden angehäuft, wie sie bei einem Besuch bei Swissmedic in Bern sagen. «Den Silvesterabend habe ich in einer Videokonferenz verbracht, am Neujahrsmorgen war um 8 Uhr die nächste Sitzung angesagt», sagt Julia Djonova. «Die Pandemie hat uns auf die Probe gestellt», sagt Simon Dalla Torre.