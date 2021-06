Spitalstreik in Lausanne – Die Pandemie klingt ab, Wut und Frust bleiben Erschöpftes Personal, geschlossene Operationssäle: Mitarbeiter der Lausanner Universitätsklinik protestieren auf der Strasse gegen ihre Arbeitsbedingungen. Philippe Reichen aus Lausanne

Eine Krankenschwester des Universitätsspitals Lausanne spricht über Entbehrungen im Arbeitsalltag. Foto: Cyril Zingaro

28 Corona-Patienten liegen aktuell im Universitätsspital Lausanne. Vier Patienten benötigen Intensivpflege. Die Zahl der Geimpften steigt sprunghaft an, die Infektionsrate bricht in sich zusammen. Das Personal am Unispital könnte durchatmen. Doch das tut es nicht. Es ist wütend, frustriert und enttäuscht. Am Mittwoch ist es in Lausanne zu einem Spitalstreik gekommen.

«Genug ist genug. Wir sind ausgepowert, uns hilft niemand, darum streiken wir heute», sagt eine Krankenschwester am Mittwoch um sechs Uhr morgens vor dem Hauptgebäude des Lausanner Universitätsspitals. Ihren Kolleginnen und Kollegen von der Frühschicht drückt sie Flyer mit Informationen über die Streikaktionen in die Hand. Die meisten nicken stumm. «Ich habe die Schnauze auch voll», reagiert eine Pflegende.