Studie zur Corona-Ernährung - Die Pandemie macht uns dick

Ernährung und Corona – Die Pandemie macht uns dick 3,3 Kilogramm haben die Menschen in der Schweiz in den letzten 18 Monaten im Schnitt zugenommen. Was bedeutet das? Und kann man etwas dagegen tun? Michèle Binswanger , Susanne Kübler

Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich die Ernährungsgewohnheiten und das Einkaufsverhalten in der Schweiz stark verändert , dies besagt eine Studie der Hochschule St. Gallen. Foto: Shutterstock

Die Corona-Pandemie hat uns viel genommen. Und was sie uns gegeben hat, ist auch nicht besonders attraktiv: Übergewicht. 3,3 Kilogramm haben die Schweizerinnen und Schweizer in den letzten eineinhalb Jahren im Schnitt zugenommen – das ergibt eine repräsentative Studie der Hochschule St. Gallen.Diese «Food-Consumption»-Studie beruht auf einer Umfrage, die im Juni in der Schweiz, in Deutschland und Österreich durchgeführt wurde; als Vergleichsgrössen dienen Studien aus den Jahren 2008, 2014 und 2019. Zum Zeitpunkt der Befragung waren in allen drei Ländern die Restaurants wieder offen; gleichzeitig arbeiteten und assen immer noch viele Menschen im Homeoffice.