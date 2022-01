Viel Verkehr auf dem Zürichsee – Die Pandemie treibt der Seepolizei betrunkene Böötler ins Netz Die Corona-Sommer lockten mehr Leute auf den Zürichsee. Das führt jetzt zu diversen Strafbefehlen und Gerichtsverfahren. Pascal Jäggi

Schön ist es auf dem Zürichsee eigentlich immer. So viel Platz hat man aber selten. Archivfoto: Sophie Stieger

Ein paar Gläser zu viel und spätnachts mit dem Motorboot über den Zürichsee brettern. Keine gute Idee, aber eine, die in den letzten beiden Sommern anscheinend öfter vorkam als früher. Denn die Strafbefehle wegen Fahren eines Schiffs in angetrunkenem Zustand sind sprunghaft angestiegen.

2020 und 2021 sind in den Bezirken Meilen und Horgen mindestens sechs Männer verurteilt worden. Zwei weitere gingen am Gericht gegen die Vorwürfe vor. In den drei Jahren zuvor ergingen keine solchen Strafbefehle in den beiden Seebezirken.

Leuchte gerammt

Die Fälle ähneln sich. Praktisch alle erwischten Böötler waren nachts unterwegs. So war das auch bei einem Bootsführer, der ausgerechnet die Sturmwarnleuchte auf der bekanntesten Untiefe des Sees, dem Stäfner Stein, rammte. Der 56-Jährige und seine Begleiterin verletzten sich dabei. Wie aus dem Strafbefehl hervorgeht, waren die beiden an einem Samstag im Juli längere Zeit auf der Insel Ufenau. Auf der Heimfahrt passierte dann das Unglück gegen 0.30 Uhr. Der Bootsführer benachrichtigte die Behörden selber. Pech für ihn, dass die Alkoholmessung danach 0,95 Promille ergab.