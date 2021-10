Enthüllungen weltweit – Die Pandora Papers: Das haben sie bisher bewirkt In mehreren Staaten beginnen Staatsanwaltschaften gegen Politiker mit Offshorefirmen zu ermitteln. In Chile sogar gegen den Präsidenten. Bernhard Odehnal

Proteste mit blutigen Dollar-Scheinen vor dem brasilianischen Wirtschaftsministerium am 7. Oktober: Wirtschaftsminister Paulo Guedes wird in den Pandora Papers als Profiteur von Offshorefirmen genannt. Foto: Adriano Machado (Reuters)

Die «bisher grösste und ambitionierteste Recherche»: So nennt das Internationale Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ) die Arbeit an den Pandora Papers. Über eineinhalb Jahre arbeiteten sich mehr als 600 Journalistinnen und Journalisten in 117 Ländern durch fast 12 Millionen Dokumente mit einem Gesamtvolumen von 3000 Gigabyte. In der Schweiz war das Recherchedesk von Tamedia daran beteiligt.

In dem Datenleck, das dem ICIJ anonym zugespielt wurde, finden sich Verträge, Mails und Statistiken von 14 Vermögensverwaltungen in Panama, den Britischen Jungferninseln und anderen Steueroasen. Die Dokumente zeigen, wie über 300 amtierende oder ehemalige Präsidenten, Könige, Regierungschefs, Minister und hohe Beamte Offshorefirmen nutzten, um ihr Vermögen zu verstecken und heimlich in Immobilien oder Kunstgegenstände zu investieren. Darunter finden sich etwa Jordaniens König Abdullah II., Tschechiens Premier Andrej Babiš oder die Herrscherfamilie von Aserbeidschan. Aber auch verurteilte Kriminelle und sanktionierte Oligarchen tauchen in den Dokumenten als Begünstigte solchen Offshorefirmen auf.