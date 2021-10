Das Wichtigste zu den Enthüllungen - Die Pandora Papers – erklärt in 4 Minuten

Medien weltweit berichten über ein neues Datenleck. Was hat die Schweiz damit zu tun? Die wichtigsten Punkte kurz erklärt.

Die Pandora Papers – erklärt in 4 Minuten

Es handelt sich um geleakte Geschäftsunterlagen von insgesamt 14 Kanzleien in verschiedenen Steueroasen wie Panama oder den britischen Jungferninseln. Sie haben Zehntausende Briefkastenfirmen errichtet für Kunden weltweit. Die meisten Unterlagen kommen von den Kanzleien Trident Trust, Alcogal und Asiaciti. Insgesamt sind es über 11,9 Millionen Dokumente im Umfang von knapp 3000 Gigabyte. Die neuesten Dokumente stammen aus dem Jahr 2020.

Was sind die Pandora Papers?

2016 wurden die Panama Papers veröffentlicht. Damals versprachen Politiker weltweit, bei geheimen Briefkastenfirmen aufzuräumen, auch in der Schweiz. Doch die Pandora Papers zeigen jetzt, dass das nicht passiert ist. Briefkastenfirmen von über 300 Politikern und hohen Amtspersonen aus über 90 Ländern tauchen darin auf. Mehr als 30 aktuelle und ehemalige Staatsführer sind dabei, darunter Könige, Präsidenten und Autokraten. Betroffen sind etwa der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis , der Präsident der Ukraine Wolodimir Selenski und die Ex-Geliebte des russischen Präsidenten Wladimir Putin. (Hier geht es zum Quartett der politisch exponierten Personen.) Daneben finden sich im Datenleck auch geheime Firmen von kriminellen Geldwäschern und bestochenen Beamtinnen. Viele dieser Firmen waren auch nach den Panama Papers 2016 noch aktiv.

Was hat das neue Leck mit dem Parlament zu tun?

Die Schweiz steckt tief im Sumpf – tiefer noch als bei den Panama Papers. Schweizer Anwälte, Treuhänder und Beraterinnen haben alleine bei einer grossen Kanzlei in der Karibik 7000 Offshore-Firmen betreut. Auf einer Excel-Liste aus dem Datenleck von 2018 ist das etwa jede dritte Firma dieser Kanzlei. Zu den Kunden der Schweizer gehören Autokraten und sogar Personen, die inzwischen rechtskräftig verurteilt wurden wegen Geldwäscherei oder Korruption. ( Hier geht es zum Artikel über die heiklen Kunden der Schweizer Berater. )

Woher kommen die Daten?

Eine anonyme Quelle übergab die Daten dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in Washington. Das ICIJ machte sie über 600 Journalistinnen in 117 Ländern zugänglich, die nun darüber berichten. Schweizer Partner ist das Recherchedesk von Tamedia.