Zehn Tipps für Teigwaren-Fans – Die Pasta-Faustregeln Lesen Sie hier, wie Spaghetti, Penne und Co. tadellos gelingen. Und wie das einfachste Saucenrezept der Welt geht. Daniel Böniger

Spaghetti sind eben nicht gleich Spaghetti – die Details bei der Zubereitung sind entscheidend. Foto: TA-Archiv

Pasta zubereiten ist keine Hexerei, würde man denken. Und doch geschieht es immer wieder: dass man Spaghetti, Papardelle oder Penne serviert bekommt, die einfach nicht richtig schmecken. Sei es in einfachen Restaurants ausserhalb Italiens, sei es in der WG einer guten Freundin.

Woran fehlt es? Steht man in der Küche, geht es letztendlich um Hingabe – auch bei Pasta. Und diese zeigt sich darin, dass man die Details bei der Zubereitung beachtet.

Wir haben zehn Tipps zusammengestellt, die Kochanfänger hoffentlich weiterbringen. Und die Küchenfreaks können sich fragen: Hätte ich an alles gedacht?

Entscheiden Sie sich für die richtige Pasta

Niemand weiss, wie viele verschiedene Teigwarenformen es gibt. Kommt hinzu, dass die Pastasorten in Italien je nach Region verschiedene Namen tragen. Als Faustregel gilt: Dünne Teigwaren passen zu eher leichten Saucen, dickere Pastatypen zu Fleischsaucen. Flache Nudeln harmonieren mit Rahm. Ist Gemüse im Spiel, eignen sich schalenförmige Teigwaren – bekanntes Beispiel hierfür: Orecchiette mit Broccoli.

Zu Pesto Genovese passen Trofie sehr gut, idealerweise mit Bohnen und Kartoffeln vermengt (Ristorante Italia in Zürich). Foto: Sophie Stieger

Kaufen Sie gute Qualität

Es lohnt sich, ein paar Rappen zusätzlich auszugeben: Schon in vielen Degustationen haben leicht teurere Brands wie Rummo oder Garofalo besser abgeschnitten als etwa Barilla. Wer besonders hohe Qualität will, achtet auf den Vermerk «al bronzo», er weist darauf hin, dass die Teigwaren durch Bronzedüsen gepresst wurden – in aller Regel ist dann die Oberfläche poröser und mehr Sauce bleibt daran hängen.

Genug Kochwasser

Pro 100 g ist mindestens ein Liter Wasser notwendig, nur dann klebt die Pasta nicht zusammen. Wenn Sie mehr als ein Kilo Teigwaren zubereiten, sollten Sie also eine zweite Pfanne verwenden. Eine Packung Nudeln à 500 g reicht, so schreibt eine der Ikonen der italienischen Küche, Marcella Hazan, für vier bis sechs Personen, je nachdem, ob es sich um Vor- oder Hauptspeise handelt.

Genug Salz

Erst wenn das Wasser kocht, wird es gesalzen! Viele sprechen von circa 10 Gramm Salz pro Liter, also ungefähr einem Teelöffel. Samin Nosrat, Netflix-Köchin und bekennende Salzliebhaberin, spricht dagegen von 2 Esslöffeln. Das mag nicht unbedingt allzu gesund sein – doch die Geschmacksprobe gibt ihr recht.

Das Wasser muss kochen

Sobald das Wasser sprudelt, gibt man die Pasta hinein – darauf wird die Temperatur um einige Grade fallen. Darum nochmals aufkochen und dann die Hitze nur leicht zurückstellen. Damit das Wasser nicht über den Rand der Pfanne schwappt, sollte man den Deckel weglassen.

Keinesfalls Öl ins Kochwasser

Selbst Berufsköche haben es schon so behauptet – trotzdem kommt kein Öl ins Kochwasser! Erstens reicht regelmässiges Umrühren, damit die Teigwaren nicht zusammenkleben. Zweitens schwimmt das Öl eh an der Oberfläche. Und beim Abgiessen wird die Pasta ansonsten von einem Film überzogen – und verhindert die Fusion mit der Sauce.

Korrekte Kochzeit

Damit die Angabe auf der Packung einigermassen Sinn macht, muss man wissen, dass die Kochzeit erst dann beginnt, wenn das Pastawasser zum zweiten Mal kocht (sonst wirds allzu «al dente»). Ums Probieren kommt man jedoch nicht herum, denn die Dauer hängt von verschiedenen wechselnden Faktoren ab: Wetter, Wasserhärte, Salzgehalt u.a.

Spaghetti alle vongole – wer Pasta beherrscht, kann sie auch mit Muscheln mischen. Foto: TA-Archiv

Pastawasser aufheben

Beim Abgiessen sollte man einen Teil des Kochwassers zurückbehalten. Es ist äusserst stärkehaltig und eignet sich deshalb bestens fürs Eindicken der begleitenden Sauce. Im Internet finden sich noch viele andere Verwendungsarten dafür: als Pflanzennahrung, als Basis für Teige oder als Haarpflegemittel …

Pasta nie kalt abschrecken

Auch dies ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält. Zwar garen die Teigwaren noch nach – wer den Kochprozess aber mit kaltem Wasser abbrechen will, verliert viel Geschmack (und wieder die bindende Stärke …).

Lieblos: Leider wurden diese Teigwaren nicht mit der Sauce vermengt. Foto: TA-Archiv

Teigwaren mit der Sauce vermengen – und zwar liebevoll

Weitverbreitet ist es, Pasta erst auf dem Teller mit einem Kochlöffel Sauce zu bedecken. Dabei wird das Resultat geschmacklich um Längen überzeugender, wenn die fertigen Teigwaren in der Saucenpfanne mit der Sauce vermengt werden, und zwar mit ganz viel Liebe und Engagement! Wie schreibt Marcella Hazan so treffend? «Die Sauce muss bereitstehen, wenn die Pasta abgegossen ist.»

Und noch ein Hinweis vonseiten Samin Nosrat: Man darf ruhig mal freestylen bei der Sauce, sollte es aber nicht übertreiben. «Pasta mit allem» sei ein Desaster, meint sie zu Recht, «halten Sie sich an eine Obergrenze von sechs Zutaten – Nudeln, Olivenöl und Salz nicht mitgerechnet».

Wer sich an diese Tipps hält, dem gelingen nichts weniger als perfekte Teigwaren. So geschmackvoll, dass selbst das einfachste Pastasaucen-Rezept der Welt plötzlich herrlich schmeckt: Für die in Rom gern gegessene «Pasta cacio e pepe» werden die Nudeln, sobald sie bissfest sind, mit nichts mehr als viel frisch gemahlenem Pfeffer, genug geriebenem Pecorino und etwas Nudelwasser vermengt. Möglichst schnell servieren – und «buon appetito»!