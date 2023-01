Tipps vom Sternekoch – Die perfekte Tomatensauce Marco Ortolani verwendet nur wenige Zutaten, damit sein Sugo al pomodoro perfekt wird. Aber es gilt, zahlreiche Details zu beachten. Eine Anleitung. Daniel Böniger

Hier das Mise-en-place für den perfekten Sugo nach Marco Ortolani.

«Zucker?» Marco Ortolani verzieht das Gesicht, als hätte man ihm vorgeschlagen, die Schweizerische Nationalbank auszurauben. Nein, Zucker komme sicher nicht in seine Tomatensauce. Geplant ist, hier im Hotel Réserve Eden au Lac, direkt am Zürichsee, vom Küchenchef mit einem «Michelin»-Stern und 16 «Gault Millau»-Punkten zu lernen, wie eine perfekte Tomatensauce gelingt. Nach einem kräftigen Espresso, den der Norditaliener bloss zur Hälfte austrinkt, macht er sich in der offenen Showküche zu Gange.