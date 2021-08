Krogerus & Tschäppeler – Die Pixar-Formel: Wie man eine Geschichte erzählt Wenn Sie sich an diese Struktur halten, wird Ihre Geschichte so spannend wie ein Film. Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Frage: Welche Fähigkeit ist in praktisch jedem Beruf hilfreich? Unser Vorschlag: das sogenannte Pitchen. Also eine Idee vorstellen. Andere von einer Idee überzeugen. Im Kern geht es darum, nicht zu langweilen. Eine gute Geschichte zu erzählen. Man braucht das ständig. Und genau genommen braucht man es nicht nur im Beruf, sondern überall im Leben.



Nun gibt es verschiedene Arten des Pitchens. Es gibt den berühmten «Elevator Pitch», bei dem man eine Idee möglichst kurz, in der Dauer einer Fahrstuhlfahrt, erzählt. Es gibt den «Sales Pitch», bei dem man versucht, das Gegenüber zum Kauf zu animieren. Hierbei hat sich als einer der wesentlichsten Tricks das «Spiegeln» herausgestellt: Wenn wir das Verhalten, die Redensart, das Temperament, den Humor, die Art des Gegenübers spiegeln, ist es eher geneigt, uns etwas abzukaufen. Und es gibt den Ansatz, das Gegenüber auf Ihre Idee kommen zu lassen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie durchkommt, grösser ist.