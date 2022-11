«Werden die Stadien wirklich abgebaut, so wie es zum Teil versprochen wurde?» Plakat mit dem WM-Maskottchen «La’eeb» in Doha.

2010 erhielt Katar die WM zugesprochen, in Europa war der Aufschrei gross. Was hat die Vergabe damals in der arabischen Welt ausgelöst?

Es gibt eine erstaunliche Gleichzeitigkeit: Am 2. Dezember 2010 vergibt die Fifa in Zürich die WM an Katar – und nur Tage später zündet sich der Früchtehändler Mohammed Bouazizi auf einem Markt in Tunesien an und initiiert so den Arabischen Frühling. Katar gewinnt die Wahl – und gleichzeitig beginnt sich die arabische Welt komplett zu verändern.