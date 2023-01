An Silvester wurden in Berlin Polizei- und Rettungskräfte mit Feuerwerk und Böllern angegriffen. Herr Burkhard, wäre das in der Schweiz in diesem Ausmass denkbar?

Noch scheint mir das unvorstellbar. Zwar nimmt die Gewalt gegen Polizisten auch hierzulande zu: 2021 gab es über 3500 Delikte gegen Beamte, dazu gehören Tritte, Schläge, Anspucken und Drohungen. Aber es herrschen noch keine Zustände wie in Deutschland.