Sperrzone auf der Limmat – Die Polizei macht vor dem Höngger Wehr dicht Weil es vermehrt zu gefährlichen Unfällen mit Gummibooten kam, will die Zürcher Stadtpolizei einen Teil der Limmat absperren. Dietikon prüft gar ein Badeverbot. Tina Fassbind

Vor dem Höngger Wehr (im Hintergrund) muss die Fahrt unterbrochen werden: Gummiboote auf der Limmat. Foto: Urs Jaudas

Auch wenn die Temperaturen derzeit nicht zu einer Fahrt mit dem Gummiboot über die Limmat locken: Die nächste Saison kommt bestimmt. Und weil es in den vergangenen Jahren immer häufiger zu Unfällen und lebensgefährlichen Situationen beim Wehr in Höngg kam, plant die Wasserschutzpolizei der Stadt Zürich neue Sicherheitsmassnahmen: Sie will vor dem Wehr eine Sperrzone für Gummiboote einrichten.

Das entsprechende Gesuch hat sie im vergangenen Dezember beim kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) eingereicht. Ab heute läuft die 30-tägige Einsprachefrist. Die dreieckige Sperrzone umfasst eine Fläche von 11’335 Quadratmetern. Mit Bojen will die Polizei die Böötler bereits oberhalb der Europabrücke auf die freigegebene Wasserfläche lenken. Die 270 Meter lange Bojenkette endet bei der Auswasserungsrampe vor dem Wehr auf der Seite der Grünau.